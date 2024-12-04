Лже-мастер предлагал астанчанам пластиковые окна и скрывался с деньгами

В Астане сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в сфере услуг, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

По данным правоохранительных органов, мужчина ранее работал в компании по установке пластиковых окон. После закрытия фирмы он разместил в интернете объявление о предоставлении аналогичных услуг. Подозреваемый выезжал на замеры, принимал предоплату и исчезал. На его уловки попались не менее 15 человек, общий ущерб составил более 3 миллионов тенге.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками криминальной полиции района Сарыарка. Задержанный полностью признал свою вину", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полиция предупреждает граждан о необходимости быть бдительными и проверять надежность предоставляемых услуг, чтобы избежать обмана.

Ранее сообщалось, что телефонный мошенник хладнокровно обманывал столичных таксистов.