Астанчане "выкупали" у мошенницы выигранные деньги
Фото: Zakon.kz
В Астане задержали 21-летнюю девушку по подозрению в серии мошенничеств, сообщает Zakon.kz.
Для обмана подозреваемая использовала соцсети. По информации пресс-службы ДП Астаны, она размещала заманчивые объявления о возможности выиграть деньги.
"Однако, чтобы забрать эти деньги, людям предлагалось заплатить 10-20% от суммы выигрыша. Местные жители отправляли на указанные номера денежные средства, после чего аферистка блокировала их. В настоящее время проводится досудебное расследование по делу о мошенничестве. В ходе расследования установлена причастность подозреваемой к 10 аналогичным эпизодам", – отметили в полиции.
Задержанная дала признательные показания.
Полиция призывает граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые распространяются под видом розыгрышей, голосований и опросов на различные темы, и не вводить свои личные данные.
Примерно о таком виде мошенников казахстанцев и предупреждали: казахстанцам приходит сообщение в соцсетях или на почту с предложением получить популярный гаджет или косметику совершенно бесплатно. Человека просят заполнить анкету или сделать репост, а потом "выиграть" приз.
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