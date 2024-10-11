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Астанчане "выкупали" у мошенницы выигранные деньги

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 15:50 Фото: Zakon.kz
В Астане задержали 21-летнюю девушку по подозрению в серии мошенничеств, сообщает Zakon.kz.

Для обмана подозреваемая использовала соцсети. По информации пресс-службы ДП Астаны, она размещала заманчивые объявления о возможности выиграть деньги.

"Однако, чтобы забрать эти деньги, людям предлагалось заплатить 10-20% от суммы выигрыша. Местные жители отправляли на указанные номера денежные средства, после чего аферистка блокировала их. В настоящее время проводится досудебное расследование по делу о мошенничестве. В ходе расследования установлена причастность подозреваемой к 10 аналогичным эпизодам", – отметили в полиции.

Задержанная дала признательные показания.

Полиция призывает граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые распространяются под видом розыгрышей, голосований и опросов на различные темы, и не вводить свои личные данные.

Примерно о таком виде мошенников казахстанцев и предупреждали: казахстанцам приходит сообщение в соцсетях или на почту с предложением получить популярный гаджет или косметику совершенно бесплатно. Человека просят заполнить анкету или сделать репост, а потом "выиграть" приз.

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