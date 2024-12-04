Житель Семея отсудил у акимата компенсацию за яму на дороге

Городской суд Семея обязал отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог компенсировать ущерб владельцу автомобиля, поврежденного из-за ямы на дороге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в результате наезда автомобиля на дорожную неровность глубиной 9 сантиметров, образовавшуюся вокруг люка дренажной системы.

Суд установил, что ответственность за содержание участка дороги несет отдел пассажирского транспорта. Постановление о штрафе в размере 51 тыс. тенге, ранее наложенное на руководителя Отдела ЖКХ за ненадлежащее содержание дороги, было отменено.

Суд обязал отдел пассажирского транспорта выплатить владельцу автомобиля компенсацию в размере 593 960 тенге за причиненный ущерб, а также покрыть судебные издержки.

Согласно Закону РК "Об автомобильных дорогах", органы, управляющие автодорогами, несут ответственность за ущерб, причиненный в результате несоответствующих дорожных условий. Решение суда вступило в законную силу.

Похожая история произошла в Уральске. Житель Уральска отсудил 603 тысячи тенге у акимата за разбитый в ДТП автомобиль.