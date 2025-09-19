Цены в рублях заметили в казахстанском магазине: законно ли это
В Минторговли 19 сентября рассказали, что внеплановая проверка подтвердила факт.
"На части товаров действительно оставались ярлыки с указанием стоимости в иностранной валюте. Руководство магазина пояснило возникшую ситуацию незнанием норм законодательства и нехваткой работников", – сказано в сообщении.
Согласно Кодексу об адмправонарушениях, продажа товара на территории РК без указания цены в тенге или указание цены не в тенге влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 6, на субъектов среднего предпринимательства – 10, на субъектов крупного предпринимательства – 30 месячных расчетных показателей (МРП). Если же правонарушение совершено повторно, то будет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 65, на субъектов среднего предпринимательства – 120, на субъектов крупного предпринимательства – 200 МРП.
Оказалось, что этот магазин совершил указанное правонарушение повторно в течение года. Поэтому субъект крупного предпринимательства оштрафовали на 200 МРП (786 400 тенге).
