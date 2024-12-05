Антикор выявил факты завышения стоимости ремонта дорог в Костанайской области

В Костанайской области во время строительства и ремонта автомобильных дорог установлены факты необоснованного завышения стоимости работ. Нарушения выявил Антикор, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, акиматы включали в смету по текущему и среднему ремонту непредвиденные расходы в размере 2% от суммы проекта. По закону такие затраты не предусмотрены. Из-за этого стоимость ремонта дорог увеличилась на 840 млн тенге.

Как показал мониторинг, контроль качества выполненных подрядчиком работ проводили только на некоторых участках дорог. Акиматы сами выбирали, какие из них пройдут лабораторные исследования.

В результате ежегодно 20-30% ремонтируемых участков не обследовались филиалом Национального центра качества дорожных активов.

К примеру, в Мендыкаринском районе испытания провели лишь на 3 км дороги "Боровской-Узынагаш", при ее протяженности – 28 км.

Акимат Костанайской области пересмотрел условия договоров, исключив непредвиденные расходы. В свою очередь подрядные организации возместили необоснованно полученные средства в размере 32 млн тенге. В 2025 году запланирована полная экспертиза ремонтируемых дорог.

Ранее стало известно, что житель Семея отсудил у акимата компенсацию за яму на дороге.

