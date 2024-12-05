Город Караганда: 90 лет развития, труда и творчества

2024 год стал для Караганды особенным — город празднует свое 90-летие. Этот знаменательный юбилей подводит итоги долгого пути становления, отмечает радостные достижения и открывает новые горизонты для развития.

История Караганды началась в 1833 году, когда пастух Аппак Байжанов нашел первый уголь на месте будущего города. Этот момент стал отправной точкой для превращения Караганды в промышленный центр. Лишь в 1934 году город официально получил статус, и с тех пор началась его стремительная история.

За девять десятилетий Караганда превратилась в один из крупнейших промышленных, культурных и научных центров Казахстана. Город активно развивается, сохраняя связь с богатым историческим наследием и одновременно стремясь к новым достижениям. В рамках юбилея были реализованы значимые культурные, спортивные и инфраструктурные проекты, которые подчеркивают уникальность Караганды как сердца Сарыарки и символа прогресса.

Караганда — город, который олицетворяет трудолюбие и стремление к прогрессу. Ее история неразрывно связана с углем — богатством, подарившим региону процветание и славу. Найденный в 1833 году пастухом Аппаком Байжановым уголь стал основой для становления Караганды как индустриального центра.

Со своего основания Караганда расцвела, превратившись в настоящего гиганта промышленности. Здесь трудились тысячи людей, создавая основу для экономической стабильности не только региона, но и всей страны. Шахтеры Караганды, символы мужества и силы, оставили неизгладимый след в ее истории. С обретением независимости Казахстаном город обрел новое дыхание. Караганда стала площадкой для современных проектов, которые органично переплели богатое историческое наследие с культурными и социальными амбициями. Этот город — не просто точка на карте, а душа Сарыарки, где прошлое встречается с будущим, вдохновляя на новые свершения.

Фото: пресс-служба акимата города Караганда

Юбилей Караганды — 90 лет со дня основания — стал настоящим праздником культуры, творчества и вдохновения.

Юбилей города начался с торжественного гала концерта "ҚАЗЫНАЛЫ ӨЛКЕ – ҚАРАҒАНДЫМ", где приняли участие звезды казахстанской эстрады Нұрлан Өнербаев и Ерлан Көкееа. Данное мероприятие полажило страрт более 100 мероприятий приуроченные ко дню города.

Город, славящийся своей богатой историей и промышленным прошлым, в этом году раскрылся перед жителями и гостями в новом свете, наполнившись яркими событиями и проектами, которые стали отражением его многогранности. Одним из значимых проектов стал "Улицы моего города". Экскурсии по знаковым местам позволили школьникам узнать историю Караганды не через учебники, а прикоснувшись к ее живым страницам. Юные карагандинцы увидели, как каждое здание, каждая улица хранят в себе воспоминания о людях и событиях, сделавших город таким, какой он есть сегодня.

Проект "Кар-Арт" объединил современных художников, архитекторов и горожан, заинтересованных в культурном наследии. Это был не просто творческий форум, но и площадка для глубоких размышлений о том, как сохранить и переосмыслить архитектурное наследие Караганды в современном контексте. Работы участников, вдохновленные городской средой, напомнили о том, как важны искусство и культура для формирования уникального облика города.

Любители музыки получили шанс проявить свои таланты в конкурсе "Открытый микрофон", который стал настоящим глотком свежего воздуха для самодеятельных исполнителей. Еще одной музыкальной жемчужиной стал цикл бесплатных концертов в рамках "Фестиваля музыки". На этой сцене выступали известные казахстанские артисты, такие как Luina и группа Ninety One, подарившие горожанам незабываемые эмоции.

Литературные ценители смогли насладиться поэтическими вечерами "Қала мен қаламгер" и фестивалем "Қарағанды көктемі". Вдохновленные историей Караганды, участники читали стихи, обсуждали роль поэзии в современном обществе, создавая атмосферу творчества и глубоких размышлений.

Особое место среди юбилейных событий занял фестиваль короткометражных фильмов "Город особого настроения". Молодые режиссеры через свои работы показали Караганду глазами ее жителей, передав в фильмах не только красоту и уникальность города, но и тонкие, личные истории, которые делают его живым и близким.

Ярким финалом культурных мероприятий стал фестиваль композиторов-песенников "Әнім сенсің — Қарағанды". В результате этого вдохновляющего проекта были выпущены диски с песнями, посвященными родному городу. Эти произведения стали отражением любви и гордости, которые испытывают карагандинцы к своей малой родине.

Фото: пресс-служба акимата города Караганда

Караганда в свой юбилей показала, что она не только индустриальное сердце Казахстана, но и город, в котором бурлит жизнь, раскрывается творчество и строится будущее. Каждый из проектов стал важным шагом к сохранению и развитию культурного наследия, подчеркнув значимость Караганды как центра, где история гармонично переплетается с современностью. В последние годы в рамках программы модернизации проводятся масштабные работы по благоустройству и улучшению городской инфраструктуры, так в рамках программы "Бюджет народного участия" были благоустроены 52 дворовых территории и 44 обьекта. В рамках празднования юбилея города состоялось открытие библиотеки "Өлкетану". Библиотека "Өлкетану" является значимым центром притяжения изучения и передачи исторического наследия будущим поколениям. В библиотеки представлены уникальные материалами о истории и деятельность лидеров "Алаш", книгами великих писателей, ознакомились системой фото и видео материалов об истории и развитии нашего региона, с доступом в единую республиканскую электронную библиотеку, детской литературой, архивными книгами, раскрывающими историю города Караганды.

Караганда также активно участвует в экологических акциях и программах, "Таза Қазақстан"

Юбилей Караганды стал для ее молодежи настоящей площадкой для самореализации. Одним из главных событий стал студенческий фестиваль QARAGANDY STUDENT FEST, объединивший талантливых студентов города. Конкурсы проводились по шести направлениям, а участники демонстрировали свои способности в творчестве, спорте и науке. Призовой фонд каждого конкурса составил 350 тысяч тенге, что стало мощной мотивацией для молодых карагандинцев. Проект "Eriktilermen Saiahat" подарил возможность молодежи из социально уязвимых слоев населения лучше узнать родной край. Для них были организованы экскурсионные поездки в Каркаралинский район, Астану и Улытау. Эти путешествия не только познакомили участников с культурным и историческим наследием, но и помогли укрепить чувство сопричастности к своим корням.

Ярким событием юбилейного года стал фестиваль "Жайдарман", в котором приняли участие 16 команд. Призовой фонд игры, а выступления участников подарили зрителям заряд позитива и вдохновения.

Караганда активно подтверждает статус экологически ответственного города, участвуя в масштабных акциях в рамках программы "Таза Қазақстан". Эти инициативы стали важной частью юбилейного года, привлекая внимание к вопросам экологии и заботы о родной земле.

Сотни субботников объединили тысячи жителей, от школьников до ветеранов, стремящихся сделать свой вклад в чистоту и благоустройство города. Особое внимание уделялось озеленению: в парках и дворах Караганды было высажено множество деревьев, которые в будущем станут символом экологической заботы и вкладом в улучшение качества воздуха.

Кроме того, в рамках программы благоустраивались общественные территории, создавая новые комфортные зоны отдыха для горожан. Эти усилия не только сделали Караганду чище и зеленее, но и вдохновили ее жителей на бережное отношение к окружающей среде, показывая, что общий труд может принести значительные результаты.

Фото: пресс-служба акимата города Караганда

Караганда активно движется к статусу современного и комфортного города, реализуя значимые проекты в разных сферах жизни. В центре внимания – создание благоприятной городской среды, развитие инфраструктуры и поддержка социальных инициатив. Особое внимание уделяется жилищному строительству. В Караганде продолжается возведение доступного жилья, обновление жилого фонда и модернизация коммунальной инфраструктуры. Благодаря этим мерам многие семьи смогли улучшить свои жилищные условия. Для молодежи создаются современные образовательные центры, IT-классы и зоны коворкинга. Также внедряются программы для поддержки стартапов, что способствует формированию инновационной среды и развитию предпринимательства. Проекты Караганды делают город не только более комфортным для жизни, но и открывают новые возможности для каждого его жителя, укрепляя позиции города как динамичного и перспективного центра. Транспортная инфраструктура города также претерпевает значительные изменения. Ведется модернизация дорожного покрытия, обновление общественного транспорта и создание удобных маршрутов для пешеходов. Эти меры способствуют снижению транспортной нагрузки и улучшению экологической ситуации. Караганда продолжает воплощать в жизнь проекты, которые объединяют традиции и современные подходы. Это делает город комфортным, безопасным и перспективным местом для работы, отдыха и воспитания нового поколения.

90 лет — значимый юбилей для Караганды. Этот год стал временем переосмысления достижений и постановки новых целей. Караганда остается символом трудолюбия, культуры и инноваций. Ее жители гордятся своим прошлым и с уверенностью смотрят в будущее, делая город еще комфортнее и ярче. Празднование юбилея еще раз доказало, что Караганда — это не просто точка на карте, а живое сердце Сарыарки, вдохновляющее своим примером все Казахстанское сообщество.