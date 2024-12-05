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Новая развязка, пробивка Абая и Саина: когда в Алматы завершат важные инфраструктурные проекты

Новая развязка, пробивка Абая и Саина: когда в Алматы завершат важные инфраструктурные проекты, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 10:09 Фото: маслихат Алматы
В ближайшее время на заседании маслихата Алматы будет рассматриваться проект трехлетнего бюджета мегаполиса. В пресс-службе маслихата города 5 декабря 2024 года рассказали, на какие инфраструктурные проекты предполагается выделение средств, сообщает Zakon.kz.

Так, в 2025 году запланировано завершение строительства транспортной развязки на пересечении пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова и пробивок ул. Саина (от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара), а также пр. Абая (от ул. Б. Момышулы до границы города).

"Уже в июле следующего года завершится пробивка ул. Саина... общей протяженностью 3,2 км. Благодаря этому ожидается снижение транспортной нагрузки на 40% с ул. Момышулы. Также в мае будет введена в эксплуатацию пробивка пр. Абая... Общая протяженность пробивки составит 5,3 км с шестиполосной дорогой, велодорожками и тротуарами по обеим сторонам".Маслихат Алматы

В июне планируется полностью завершить строительство с благоустройством прилегающей территории транспортной развязки на пересечении ул. Жансугурова и пр. Сейфуллина.

"Проект предполагает строительство двух тоннелей общей протяженностью 690 м для обеспечения бесперебойного движения транспорта по пр. Сейфуллина. Проезд транспортных средств по ул. Жансугурова будет осуществляться на уровне земли. Также предусмотрено четыре надземных пешеходных перехода, тротуары и озеленение".Маслихат Алматы

На сегодня произведено устройство асфальтобетонного покрытия всех съездов, возведен один надземный пешеходный переход, ведутся работы по переустройству канализационных и контактных сетей. Кроме того, завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия тоннелей "Западный" и "Восточный" по пр. Сейфуллина.

"После ввода развязки в эксплуатацию ожидается, что пропускная способность по ул. Жансугурова увеличится на 15%, по пр. Сейфуллина – на 20%".Маслихат Алматы

26 ноября 2024 года стали известны новые детали о проекте BRT на пр. Райымбека в Алматы.

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