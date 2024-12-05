"Сергек", уличное наблюдение: на что в Алматы хотят выделить более 16 млрд тенге

В Алматы продолжат финансировать развитие цифровых проектов. Так, в 2025 году на них планируется направить 16,3 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Cоответствующий проект бюджета на 2025-2027 годы планируют рассмотреть на предстоящей сессии Маслихата Алматы. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе городского Маслихата.

"Планируется, что в 2025 году средства из нового бюджета будут выделены на техническое обслуживание 6 тыс. видеокамер в местах массового скопления граждан и АПК "Сергек", благодаря работе которых в мегаполисе на 17% снизилось количество ДТП и на 40% количество погибших в ДТП. Сейчас в городе функционирует 1 641 такой комплекс. Только за 9 месяцев этого года в Алматы было зафиксировано более 3 млн нарушений, из них в бюджет города взыскано свыше 18,7 млрд тенге", – рассказали в Маслихате.

Также в городе продолжается реализация проекта "Единая система видеомониторинга". К системе на сегодня подключено 45,2 тыс. видеокамер в 616 государственных и 240 частных объектах. В следующем году их количество вырастет до 70 тысяч.

"Основная цель проекта заключается во внедрении единой платформы для объединения всех городских камер видеонаблюдения. Это позволит в режиме реального времени анализировать видеопотоки и использовать их для различных задач. Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют обнаруживать скопления людей и анализировать их поведение, выявлять драки, подозрительные предметы, осуществлять поиск людей и транспорта, распознавать огонь и задымления", – отметили в ведомстве.

В перспективе следующего года планируются к запуску новые виды видеоаналитики, направленные на решение задач коммунальных служб и городских сервисов, таких как выявление зон выброса мусора, заполнения мусорных контейнеров, определение уровня подтоплений общественных пространств и улиц, детекция бродячих животных и многое другое.

По проекту "Система видеомониторинга в местах массового скопления людей" до конца текущего года будет установлено 6 тыс. камер.

Кроме того, часть средств из бюджета предусмотрена на дальнейшее развитие Ситуационного центра города, который позволяет в онлайн-режиме отслеживать статус по всей активности в городе, добавили в Маслихате.

Ранее в Маслихате Алматы рассказали, когда планируется завершить строительство транспортной развязки на пересечении пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова и пробивок ул. Саина (от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара), а также пр. Абая (от ул. Б. Момышулы до границы города).