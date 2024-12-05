Платформа, которая меняет правила: как Единая база ускорит дорожное строительство, рассказал эксперт

В дорожной отрасли Казахстана стартовала цифровая революция. Единая база дорожно-строительных материалов и новых технологий, запущенная в пилотном режиме Министерством транспорта, уже меняет подход к проектированию и строительству дорог.

О ее роли в модернизации отрасли, повышении прозрачности и борьбе с коррупцией рассказал вице-президент АО "КаздорНИИ" Ерик Амирбаев.

– Ерик Дихамбаевич, расскажите, в чем основные преимущества и задачи Единой базы?

– Представьте платформу, где все необходимое для дорожного строительства собрано в одном месте. Единая база упрощает планирование и реализацию проектов, экономя время и ресурсы. В ней можно найти данные о карьерах, асфальтобетонных заводах, дорожной технике и новейших материалах, и самое главное об их качестве и области применения. Платформа открыта для всех: от крупных компаний до малого и среднего бизнеса.

Главная цель нашего проекта – оптимизировать бизнес-процессы в отрасли. Мы говорим о модернизации, упрощении доступа к информации и исключении посредников. Все это позволяет ускорить работу на каждом этапе и повысить конкурентоспособность.

Фото: пресс-служба КаздорНИИ

– Почему проект был запущен в пилотном режиме?

– Пилотный режим – это как тест-драйв для любой новой технологии. Он позволяет нам протестировать функционал платформы, выявить ее сильные и слабые стороны и, конечно, внести корректировки, где это необходимо. Такой подход помогает адаптировать инструмент под реальные нужды пользователей, чтобы он стал максимально эффективным.

– Как будет регулироваться использование платформы в будущем?

- Использование базы станет одним из требований. Объясню почему: посмотрим на ситуацию шире – чем больше участников присоединится, тем эффективнее станет работа всей системы. Платформа помогает упорядочить данные, предоставить прозрачный доступ к информации и позволяет принимать более взвешенные решения. Кроме того, институтом за вас уже проверено все: в базе представлены только достоверные данные. Мы настоятельно рекомендуем использовать базу, потому что она создает более честные и открытые условия на рынке.

Прозрачность – это одна из ключевых задач платформы. Она устраняет посредников, предоставляя всем участникам открытый доступ к информации. Теперь пользователи могут сами находить нужные данные без необходимости обращаться к третьим лицам. В условиях цифровизации обмануть массовую аудиторию практически невозможно.

Фото: freepik

– С какими вызовами столкнулась команда при внедрении?

– Как и любое нововведение, платформа сталкивается с определенным скептицизмом. Некоторые участники рынка привыкли работать по старым методам и осторожно относятся к новым технологиям. Но гибкость и готовность адаптироваться к современным условиям играют ключевую роль в успехе: кто быстрее адаптируется, получает конкурентные преимущества. После ознакомления с нашим инструментом у честного предпринимателя не возникнет опасений.

Фото: freepik

– Есть ли уже успешные кейсы использования платформы?

– Да, такие примеры уже есть. Некоторые производители дорожно-строительных материалов, использующие платформу, смогли уже модернизировать свои процессы и сделать их более эффективными. Местные исполнительные органы активно применяют базу для поиска новых материалов и установления прямых контактов с поставщиками. Это позволяет значительно сократить время и улучшить качество выполняемых работ. Мы уверены, что таких примеров со временем станет еще больше.

– Каковы ожидания от первого года пилотной эксплуатации?

– Год пилотной эксплуатации даст нам массу ценной информации. Мы тщательно проанализируем все данные и обратную связь, чтобы понять, что работает хорошо, а что можно улучшить. Эти выводы помогут нам сделать платформу еще более функциональной, удобной и полезной для всех участников отрасли. Мы видим этот процесс как постоянное развитие и стремимся к тому, чтобы платформа стала незаменимым инструментом для дорожного строительства.