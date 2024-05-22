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Законодательство РК

В Казахстане в пилотном режиме запустят Единую базу дорожно-строительных материалов

Разбитая дорога, плохая дорога, плохой асфальт, разбитый асфальт , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 17:10 Фото: Zakon.kz
Комитет автомобильных дорог намерен запустить в пилотном режиме информационную систему "Единая база дорожно-строительных материалов и новых технологий", сообщает Zakon.kz.

"Организовать пилотное внедрение информационной системы "Единая база дорожно-строительных материалов и новых технологий" в проектах среднего, капитального ремонтов, реконструкции и строительства автомобильных дорог в период с 1 июня 2024 года по 30 мая 2025 года", – говорится в проекте приказа.

Цель пилотного внедрения – повышение требований к материалам и применяемым новым технологиям в автомобильных дорогах и обеспечение эффективности при выборе поставщиков, производителей дорожно-строительных материалов и новых технологий.

Участниками пилотного внедрения являются:

  • АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт" (КаздорНИИ);
  • АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" (КазАвтоЖол);
  • РГППХ "Национальный центр качества дорожных активов" (НЦКДА);
  • АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры" (КазНИИСА) (по согласованию);
  • РГППХ "Госэкспертиза" (по согласованию);
  • Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы (МИО) (по согласованию);
  • Юридические лица, занимающиеся поставками дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций и новых технологий (Поставщики) (по согласованию);
  • Юридические лица, являющиеся производителями дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций и новых технологий (Производители) (по согласованию).

Поставщики и производители участвуют в пилотном внедрении путем предоставления информации по продукции в Единую базу ДСМиНТ, которая формируется КаздорНИИ.

Также разработан алгоритм внедрения продукта, кто, как и с кем взаимодействует.

По завершении пилотного внедрения Комитет автомобильных дорог совместно с КаздорНИИ информируют Министерство транспорта РК о результатах проведения пилотного внедрения с предложениями по его совершенствованию (при наличии).

Как поясняется, проект позволит создать или построить новые автомобильные дороги, либо реконструировать или улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики старых. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 июня.

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