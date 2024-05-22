В Казахстане в пилотном режиме запустят Единую базу дорожно-строительных материалов
"Организовать пилотное внедрение информационной системы "Единая база дорожно-строительных материалов и новых технологий" в проектах среднего, капитального ремонтов, реконструкции и строительства автомобильных дорог в период с 1 июня 2024 года по 30 мая 2025 года", – говорится в проекте приказа.
Цель пилотного внедрения – повышение требований к материалам и применяемым новым технологиям в автомобильных дорогах и обеспечение эффективности при выборе поставщиков, производителей дорожно-строительных материалов и новых технологий.
Участниками пилотного внедрения являются:
- АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт" (КаздорНИИ);
- АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" (КазАвтоЖол);
- РГППХ "Национальный центр качества дорожных активов" (НЦКДА);
- АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры" (КазНИИСА) (по согласованию);
- РГППХ "Госэкспертиза" (по согласованию);
- Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы (МИО) (по согласованию);
- Юридические лица, занимающиеся поставками дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций и новых технологий (Поставщики) (по согласованию);
- Юридические лица, являющиеся производителями дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций и новых технологий (Производители) (по согласованию).
Поставщики и производители участвуют в пилотном внедрении путем предоставления информации по продукции в Единую базу ДСМиНТ, которая формируется КаздорНИИ.
Также разработан алгоритм внедрения продукта, кто, как и с кем взаимодействует.
По завершении пилотного внедрения Комитет автомобильных дорог совместно с КаздорНИИ информируют Министерство транспорта РК о результатах проведения пилотного внедрения с предложениями по его совершенствованию (при наличии).
Как поясняется, проект позволит создать или построить новые автомобильные дороги, либо реконструировать или улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики старых.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 июня.
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