В Казахстане запустили пилот новой автодорожной информационной системы

Министр транспорта подписал приказ от 30 октября 2024 года по запуску пилотного внедрения ИС "Единая база дорожно-строительных материалов и новых технологий", сообщает Zakon.kz,

Пилот охватывает проекты среднего и капитального ремонтов, реконструкции и строительство автодорог на всей территории Казахстана в период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года.

Координатором пилотного внедрения определено АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт".

В "пилоте" участвуют "КаздорНИИ", "КазАвтоЖол", "Национальный центр качества дорожных активов" и акиматы областей, городов республиканского значения и столицы.

Кроме того, в добровольном порядке в пилотном внедрении могут принимать участие поставщики и производители дорожно-строительных материалов, изделий, конструкций и новых технологий.



Проект направлен на повышение требований к материалам и новым технологиям, применяемым на автомобильных дорогах, а также обеспечение эффективности при выборе поставщиков и производителей дорожно-строительных материалов и новых технологий.

В рамках проекта "КазАвтоЖол" и НЦКДА в указанный период будут использовать в своей деятельности материалы, изделия и конструкции, внесенные в "Единую базу ДСМиНТ", согласно их статуса и области применения.

ИС "Единая база ДСМиНТ" – собственная разработка ученых и IT-специалистов научно-исследовательского института. Работы над созданием цифрового продукта начались по поручению Министерства транспорта РК в конце 2022 года.



