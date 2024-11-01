Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане запустили пилот новой автодорожной информационной системы

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 15:02 Фото: Zakon.kz
Министр транспорта подписал приказ от 30 октября 2024 года по запуску пилотного внедрения ИС "Единая база дорожно-строительных материалов и новых технологий", сообщает Zakon.kz,

Пилот охватывает проекты среднего и капитального ремонтов, реконструкции и строительство автодорог на всей территории Казахстана в период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года.

Координатором пилотного внедрения определено АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт".

В "пилоте" участвуют "КаздорНИИ", "КазАвтоЖол", "Национальный центр качества дорожных активов" и акиматы областей, городов республиканского значения и столицы.

Кроме того, в добровольном порядке в пилотном внедрении могут принимать участие поставщики и производители дорожно-строительных материалов, изделий, конструкций и новых технологий.

Проект направлен на повышение требований к материалам и новым технологиям, применяемым на автомобильных дорогах, а также обеспечение эффективности при выборе поставщиков и производителей дорожно-строительных материалов и новых технологий.

В рамках проекта "КазАвтоЖол" и НЦКДА в указанный период будут использовать в своей деятельности материалы, изделия и конструкции, внесенные в "Единую базу ДСМиНТ", согласно их статуса и области применения.

ИС "Единая база ДСМиНТ" – собственная разработка ученых и IT-специалистов научно-исследовательского института. Работы над созданием цифрового продукта начались по поручению Министерства транспорта РК в конце 2022 года.


Читайте также

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi
В Казахстане запустили пилотный проект по оказанию электронных госуслуг в сфере строительства
Заседание, зал заседаний, пустой зал, госслужба, государственная служба, госслужащие
Токаев внес изменения в ротацию служащих корпуса "Б"
Электронный архив бесплатных экземпляров газет и журналов создадут в Казахстане
Электронный архив бесплатных экземпляров газет и журналов создадут в Казахстане
Лариса Черненко
Транспорт Министерство транспорта РК Казахстан 2024 год Автодороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья, квартира, накопления
"Вполне реально": казахстанка рассказала, как накопила на квартиру за три года
Казахтелеком начинает масштабную замену роутеров
"Казахтелеком" начинает масштабную замену роутеров
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Сати Казанова поделилась нежным видео с новорожденной дочкой и мужем
Сати Казанова поделилась нежным видео с новорожденной дочкой и мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: