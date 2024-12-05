Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На трассе Самара – Шымкент ограничили движение из-за непогоды

В Кызылординской области на трассе &quot;Самара-Шымкент&quot; ограничили движение авто из-за непогоды, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 19:56 Фото: Zakon.kz
Ограничение движения для всех видов авто вводят на участке автодороги республиканского значения Самара – Шымкент в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в АО "НК "КазАвтоЖол", 5 декабря 2024 года в 20:00 в Кызылординской области в связи с ухудшением погодных условий вводятся ограничения движения для всех видов транспорта.

"Ограничения будут действовать на участке автодороги республиканского значения Самара – Шымкент, км 1806-1911 (Кызылорда – село Байгекум). Движение планируется открыть в 22:00", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане до 1 сентября 2025 года перекроют отрезок улицы Сыганак.

Читайте также

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Можно ли ходить в школу в платке: Верховный суд вынес решение
Самка снежного барса с детенышем попала в фотоловушку в Кольсае
Самка снежного барса с детенышами попала в фотоловушку в Кольсае
Казахтелеком, роутер, интернет
Новый рубеж: "Казахтелеком" поменял более 100 тысяч роутеров у своих клиентов
Аймира Муксулова
Самара Кызылорда Кызылординская область Шымкент 2024 год Автодороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Председатель правления АО &quot;Казпочта&quot; Асель Жанасова
Глава "Казпочты" назвала свою зарплату
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
В семье Павла Прилучного пополнение
В семье Павла Прилучного пополнение
Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт
МВД обратилось к казахстанцам в связи с новшеством в ПДД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: