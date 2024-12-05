На трассе Самара – Шымкент ограничили движение из-за непогоды

Ограничение движения для всех видов авто вводят на участке автодороги республиканского значения Самара – Шымкент в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в АО "НК "КазАвтоЖол", 5 декабря 2024 года в 20:00 в Кызылординской области в связи с ухудшением погодных условий вводятся ограничения движения для всех видов транспорта.

"Ограничения будут действовать на участке автодороги республиканского значения Самара – Шымкент, км 1806-1911 (Кызылорда – село Байгекум). Движение планируется открыть в 22:00", – говорится в сообщении.

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