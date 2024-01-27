На двух участках трасс ограничили движение автотранспорта
Фото: freepik
Введено ограничение движения для всех видов транспортных средств на двух участках автодорог республиканского значения в двух областях, сообщает Zakon.kz.
Первый участок находится в Жетысуской области:
- "Ушарал – Достык" км 84-184, уч. ст. Коктума – ст. Достык – 100 км.
Причина ограничений: метель, ограничение видимости.
Второй участок – в Карагандинской области:
- "Екатеринбург – Алматы" км 1505-1610, уч. п. Новостройка –п. Аксу-Аюлы (уч. на реконструкции "CITIC Construction Co. Ltd") – 105 км.
Причина: снег, метель, ограничение видимости.
В Казавтожол сообщили, что на текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 408 единиц техники и 519 человек.
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