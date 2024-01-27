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На двух участках трасс ограничили движение автотранспорта

заснеженная дорога Фото: freepik
Введено ограничение движения для всех видов транспортных средств на двух участках автодорог республиканского значения в двух областях, сообщает Zakon.kz.

Первый участок находится в Жетысуской области:

  • "Ушарал – Достык" км 84-184, уч. ст. Коктума – ст. Достык – 100 км.

Причина ограничений: метель, ограничение видимости.

Второй участок – в Карагандинской области:

  • "Екатеринбург – Алматы" км 1505-1610, уч. п. Новостройка –п. Аксу-Аюлы (уч. на реконструкции "CITIC Construction Co. Ltd") – 105 км.

Причина: снег, метель, ограничение видимости.

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