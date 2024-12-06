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Актауский блогер назвал причину самоподжога мужчины около акимата

Актау, Мангистау, самподжог, причина, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 11:53 Фото: рixabay
Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев поделился информацией, которую ему удалось узнать о мужчине, совершившем поджог у здания акимата Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

По его данным, мужчина работал в проекте по строительству опреснительного завода местности Токмак. Как пишет блогер, изначально всем кандидатам на трудоустройство было объявлено, что работа является временной, сроком на год.

"По окончании контракта уже бывший работник начал бастовать, требуя, чтобы его приняли в штат компании, апеллируя к тому, что у него полно кредитов, которые он не может обслуживать", – пишет Сарсенбаев.

Мужчине предлагали работу в других местах, но вакансии его не устраивали. Поэтому он требовал встречи с акимом области, чтобы разрешить вопрос по трудоустройству именно в ту компанию. В противном случае грозился поджечь себя.

"В настоящий момент, согласно моим источникам в областной больнице, состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое, он находится в реанимации", – резюмировал Сарсенбаев.

Мужчина 5 декабря пришел в акимат Мангистауской области и потребовал личного приема у акима. Его принял заместитель акима Каракиянского района. Но это не устроило посетителя. Облившись горючей смесью, он поджег себя.

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