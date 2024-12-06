Где и как казахстанцам можно проверить, ограничен ли им выезд за границу
Фото: Zakon.kz
В АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 6 декабря 2024 года, напомнили планирующим поездку за границу казахстанцам про важную услугу, сообщает Zakon.kz.
В НИТ отметили, что граждане иногда сталкиваются с проблемой выезда за рубеж, когда уже приобретены билеты, путевки или забронированы гостиницы.
"Можно избежать таких проблем, проверив себя в списке людей, которым ограничен выезд за рубеж, через портал eGov.kz и в eGov mobile за 15 минут", – проинформировали в пресс-службе АО.
Для получения услуги на портале eGov.kz необходимо:
- Пройти авторизацию;
- Перейти "Гражданам" – "Гражданство, миграция и иммиграция" – "Выезд за рубеж";
- Выбрать услугу "Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж и реестру должников по исполнительным производствам";
- Заполнить данные и подписать услугу.
С инструкцией проверки наличия запрета в eGov Mobile можно ознакомиться ниже.
Ранее в АО "НИТ" рассказали, что теперь казахстанцы могут запретить себе участвовать в азартных играх и пари до 10 лет через приложение eGov Mobile. Ранее пользователи могли выбрать срок запрета от 6 до 12 месяцев.
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