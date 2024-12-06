Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Где и как казахстанцам можно проверить, ограничен ли им выезд за границу

Казахстанский паспорт, виза, визы, печати в паспорте, egov, егов, ЦОН, получение паспорта, документы , фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 12:53 Фото: Zakon.kz
В АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 6 декабря 2024 года, напомнили планирующим поездку за границу казахстанцам про важную услугу, сообщает Zakon.kz.

В НИТ отметили, что граждане иногда сталкиваются с проблемой выезда за рубеж, когда уже приобретены билеты, путевки или забронированы гостиницы.

"Можно избежать таких проблем, проверив себя в списке людей, которым ограничен выезд за рубеж, через портал eGov.kz и в eGov mobile за 15 минут", – проинформировали в пресс-службе АО.

Для получения услуги на портале eGov.kz необходимо:

  1. Пройти авторизацию;
  2. Перейти "Гражданам" – "Гражданство, миграция и иммиграция" – "Выезд за рубеж";
  3. Выбрать услугу "Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж и реестру должников по исполнительным производствам";
  4. Заполнить данные и подписать услугу.

С инструкцией проверки наличия запрета в eGov Mobile можно ознакомиться ниже.

Ранее в АО "НИТ" рассказали, что теперь казахстанцы могут запретить себе участвовать в азартных играх и пари до 10 лет через приложение eGov Mobile. Ранее пользователи могли выбрать срок запрета от 6 до 12 месяцев.

Читайте также

Депозиты с фиксированной и плавающей ставкой вознаграждения
Депозиты с фиксированной и плавающей ставкой вознаграждения: что важно знать
Торговля, зеленый базар, рынок, продукты, продавцы, покупатели, цены на продукты, овощи, фрукты, ягоды
В Казахстане предложили принять специальный закон, регулирующий вопрос ГМО в продуктах
Фрукты, овощи, овощной, магазин, супермаркет, продукты питания, магазин у дома, маленькие магазины, маленький магазин, продуктовый магазин, продуктовый, минимаркет
В Казахстане выросло число заболеваний, причинами которых является вредная пища
Динара Халдарова
eGov Казахстан 2024 год Гостиницы Госуслуги eGov Путешествия Отдых
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг
Жители Астаны обменяли криптовалюту на семь миллиардов тенге и получили срок
Тенге, деньги, Казахстан
Новые поправки в законодательство о гарантировании депозитов: что ждет казахстанских вкладчиков
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Три числа несчастья: нумеролог перечислила счастливые номера мобильных телефонов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: