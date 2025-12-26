#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.81
604.19
6.57
Общество

Важно для казахстанцев: как проверить запрет на выезд за границу

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, таможня, таможенный контроль, зона таможенного контроля , фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 13:01 Фото: Zakon.kz
В преддверии праздников многие граждане планируют поездки за рубеж. В связи с этим в АО "Национальные информационные технологии" ("НИТ") решили напомнить казахстанцам, как быстро узнать, наложен ли запрет на выезд из страны, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают:

"Чтобы избежать возможных трудностей или ограничений на границе, рекомендуем заранее проверить, не наложен ли на вас запрет на выезд".

Так, на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile доступна онлайн-услуга по проверке наличия запрета на выезд за рубеж.

Проверка проводится по:

  • реестру должников, которым ограничен выезд за границу,
  • реестру должников по исполнительным производствам.

Как получить услугу онлайн в мобильном приложении eGov Mobile:

  • Перейдите по кнопке "Услуги".
  • Выберите услугу "Путешествие, жизнь за границей и эмиграция" – "Проверка наличия запрета на выезд зарубеж по реестру должников, которым ограничен выезд зарубеж и реестру должников по исполнительным производствам".
  • Заполните необходимые поля.
  • Нажмите кнопку "Проверить".

Срок получения услуги – до 15 минут, как на портале eGov, так и в мобильном приложении eGov Mobile.

Ранее казахстанцам, желающим сдать экзамены на получение водительских прав, напомнили об одном важном условии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Где и как казахстанцам можно проверить, ограничен ли им выезд за границу
12:53, 06 декабря 2024
Где и как казахстанцам можно проверить, ограничен ли им выезд за границу
Запрет на выезд за границу: как оперативно проверить
17:39, 30 декабря 2024
Запрет на выезд за границу: как оперативно проверить
Что нужно сделать каждому казахстанцу перед выездом за границу
12:40, 11 июня 2025
Что нужно сделать каждому казахстанцу перед выездом за границу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: