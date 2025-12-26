Важно для казахстанцев: как проверить запрет на выезд за границу

Фото: Zakon.kz

В преддверии праздников многие граждане планируют поездки за рубеж. В связи с этим в АО "Национальные информационные технологии" ("НИТ") решили напомнить казахстанцам, как быстро узнать, наложен ли запрет на выезд из страны, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают: "Чтобы избежать возможных трудностей или ограничений на границе, рекомендуем заранее проверить, не наложен ли на вас запрет на выезд". Так, на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile доступна онлайн-услуга по проверке наличия запрета на выезд за рубеж. Проверка проводится по: реестру должников, которым ограничен выезд за границу,

реестру должников по исполнительным производствам. Как получить услугу онлайн в мобильном приложении eGov Mobile: Перейдите по кнопке "Услуги".

Выберите услугу "Путешествие, жизнь за границей и эмиграция" – "Проверка наличия запрета на выезд зарубеж по реестру должников, которым ограничен выезд зарубеж и реестру должников по исполнительным производствам".

Заполните необходимые поля.

Нажмите кнопку "Проверить". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Egov.kz (@egov.kz) Срок получения услуги – до 15 минут, как на портале eGov, так и в мобильном приложении eGov Mobile. Ранее казахстанцам, желающим сдать экзамены на получение водительских прав, напомнили об одном важном условии.

