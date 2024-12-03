Бектенов дал ряд поручений из-за снижения добычи ископаемых

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 3 декабря 2024 года на заседании правительства сообщил о снижении добычи полезных ископаемых и дал ряд поручений для решения этой проблемы, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что глава государства поставил задачу до 2026 года увеличить площадь геологических исследований с 1,5 до 2,2 млн кв. км, а уже сейчас площадь изученных недр доведена до 2 млн кв. км.

"В рамках международного сотрудничества с геологическими службами других стран ведутся совместные поиски перспективных залежей минеральных ресурсов в Восточном Казахстане. Полученная информация загружается в Единую платформу недропользования. Также эта платформа позволяет автоматически выдавать лицензии и осуществлять последующий мониторинг исполнения обязательств недропользователей. В сфере углеводородного сырья внедрен механизм улучшенного модельного контракта. Он нацелен на повышение конкурентоспособности и создание условий для привлечения инвестиций в геологоразведку сложных месторождений", – сказал Олжас Бектенов.

По его словам, учитывая рост спроса на редкоземельные металлы, за счет государственного финансирования завершаются их поиски на 12 участках. Он также заявил, что несмотря на лидирующие позиции Казахстана по запасам отдельных видов металлов, наблюдается снижение добычи.

"Очевидна низкая активность поисковых работ по расширению запасов твердых полезных ископаемых и углеводородов. Нужно менять имеющиеся подходы к работе. Необходима разработка и четкая реализация государственной политики по рациональному и эффективному использованию имеющейся минерально-сырьевой базы и разработке новых месторождений. Стоит понимать, что на сегодня наблюдается обеднение добываемых ископаемых, наличие высоких примесей. Это требует привлечения значительных средств и разработку новых технологий добычи и очистки", – продолжил глава Кабмина.

По его мнению, для этого следует выработать конкретные меры и преференции для привлечения инвестиций.

"В этой связи поручаю министерствам промышленности и энергетики выработать конкретные механизмы и необходимые законодательные поправки для привлечения инвестиций в геологоразведку, в том числе предоставления преференций при разработке "глубоких" горизонтов и сложных месторождений. Министерству промышленности совместно с Министерством торговли и фондом "Самрук-Казына" создать специализированную аккредитованную лабораторию по аналитическим исследованиям горных пород, которая будет отвечать международным стандартам", – озвучил он.

Также Бектенов заявил, что министерствам промышленности и энергетики совместно с фондом необходимо провести работу по созданию научного экологическо-геологического кластера на базе Национальной геологической службы.

Премьер-министр также поручил поддерживать и развивать национальную горнорудную компанию "Тау-Кен Самрук".

"Мы должны в первую очередь передавать государственным госкомпаниям наши подземные национальные богатства, исследовать их, развивать, разрабатывать, а затем привлекать инвесторов. Только тогда вырастет цена, и государство получит выгоду. Нужно шире использовать данный инструмент", – подчеркнул премьер-министр.

Министерству промышленности совместно с министерствами энергетики, цифровизации и финансов Олжас Бектенов поручил до конца года разработать действенный механизм финансирования и проведения аэрогеофизической съемки на площадях первостепенной значимости.

"Министерствам промышленности совместно с министерствами финансов, цифрового развития и Национальной геологической службой активизировать цифровизацию исторических данных. Также необходимо обеспечить соответствующую работу по ее сохранности", – резюмировал спикер.

Ранее министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев предложил пересмотреть налогообложение горно-металлургического комплекса.