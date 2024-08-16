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Олжас Бектенов поручил держать уборочную кампанию на особом контроле

Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 08:25 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросам подготовки к уборочной кампании. Он заслушал министра сельского хозяйства, вице-министров экологии и природных ресурсов, энергетики и акимов областей, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства сельского хозяйства, массовые уборочные работы в Казахстане начнутся в третьей декаде августа. Готовность сельскохозяйственной техники на сегодня составляет 98%.

Всего будет задействовано более 149 тыс. тракторов, 38 тыс. зерноуборочных комбайнов и 14 тыс. жаток.

Олжас Бектенов поручил создать оперативный штаб по проведению уборочной кампании для координации и контроля между профильными министерствами, акиматами и аграриями под руководством вице-премьера Серика Жумангарина.

"Качественный сбор и сохранение урожая имеют особое значение для страны. Необходимо в ежедневном режиме отрабатывать все возникающие вопросы. Это касается не только министерств, но и акиматов и самих фермеров. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей поручаю держать на особом контроле ход уборочных работ. Не менее важно обеспечить надлежащие условия хранения зерновых".Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов

На осенне-полевые работы аграриям отгружено более 64 тыс. тонн льготного дизельного топлива. Согласно утвержденным графикам, всего в регионы будет поставлено порядка 355 тыс. тонн по фиксированной цене на уровне ниже рыночной.

Приняты меры по обеспечению прозрачности и контроля за движением дизельного топлива.

Ранее сообщалось, что волонтеры из 27 стран мира соберутся в Астане на Слете лидеров движения СВМДА. Он состоится в октябре текущего года по инициативе президента Казахстана.

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