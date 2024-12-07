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Общество

​Акимов в Костанайской области привлекли к дисциплинарной ответственности

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 05:09 Фото: senate.parlam.kz
Глава Костанайской области Кумар Аксакалов заявил, что акимов Амангельдинского и Мендыкаринского района привлекли к дисциплинарной ответственности. С начала отопительного сезона там зафиксировано два случая нарушения теплоснабжения, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, глава области поручил акимам городов и районов, в обязательном порядке иметь в арсенале достаточное количество запасных частей для устранения ЧС на местах, а также произвести инвентаризацию техники и заключить договоры с частными организациями владеющими спецтехникой.

"Нельзя, чтобы такие аварии происходили. Работу котельного оборудования надо держать всегда на особом контроле. Для этого при областном акимате создан оперативный штаб в состав, которого входят соответствующие подразделения, коммунальные предприятия и специалисты. Данный штаб на постоянной основе осуществляет контроль. В случае возникновения аварийной ситуации незамедлительно принимаются меря по устранению. Работа осуществляется в три этапа".Глава Костанайской области Кумар Аксакалов

Для безопасного и бесперебойного прохождения отопительного сезона ежегодно выделяются немалые средства. В этом году на теплоснабжение было выделено 17 млрд тенге, что на 21% больше, чем в прошлом году.

Отремонтировано почти 24 км тепловых сетей. В результате износ теплосетей по области снизился с 47,4 до 46,7%.

Ранее сообщалось, что в Алматы полиция начала проводить предновогодние рейды.

Аксинья Титова
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