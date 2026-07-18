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Общество

Пенсионера, оскорбившего медика в Костанае, привлекли к ответственности

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 10:46 Фото: Zakon.kz
Полиция Костанайской области привлекла к ответственности мужчину, который оскорбил сотрудницу медучреждения, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники областной полиции установили 70-летнего мужчину, причастного к противоправным действиям в отношении медицинского работника.

"Мужчина привлечен к ответственности за проявление неуважения к окружающим, выразившееся в использовании нецензурной брани, оскорбительном приставании, унижении чести и достоинства другого лица, а также иных действиях, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан", – рассказали в Департаменте полиции Костанайской области.

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Департамент полиции напоминает, что проявление агрессии, оскорблений и угроз в адрес медицинских работников, как и любых других граждан, недопустимо и влечет ответственность, предусмотренную законодательством. Медицинские работники ежедневно оказывают помощь людям, поэтому уважительное отношение к ним является обязанностью каждого гражданина.

С марта 2026 года в Казахстане ужесточили наказание за насилие над медиками.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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