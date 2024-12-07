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Общество

Костанайцы будут больше платить за вывоз мусора

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 07:29 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
5 декабря 2024 года состоялось заседание постоянных комиссий Костанайского городского маслихата. Их представители обсудили транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов в Костанае, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, независимая экспертиза показала, что действующий тариф на вывоз мусора, рассчитанный в 2019 году и утвержденный в 2022 году, уже не соответствует текущим экономическим условиям. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.

Основными причинами пересмотра тарифа стали рост стоимости запчастей для специализированной техники, нехватка квалифицированных кадров, увеличение налоговых отчислений и платы за эмиссии.

Большая часть средств повышенного тарифа пойдет на увеличение зарплаты работников и улучшение материально-технической базы этой отрасли.

Рост тарифа составил 53,28%. Большинство депутатов поддержало эту инициативу.

Ранее ​акимов в Костанайской области привлекли к дисциплинарной ответственности.

Аксинья Титова
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