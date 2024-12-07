Обильный снегопад и метели: какая погода ожидает казахстанцев 8 декабря

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 8 декабря 2024 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

"В связи с прохождением атмосферных фронтов в восточной половине страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдет снег. На юго-востоке и востоке он будет особенно обильным. Также ожидаются гололед и низовая метель", – сообщили в РГП "Казгидромет".

Под влиянием антициклона в западной половине страны ожидается погода без осадков. В целом по республике прогнозируют туманы. На западе, юге и востоке – усиление ветра.

В Астане переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°, днем -12-14°.

В Алматы ночью облачно и снег. Днем облачно, снег, временами сильный, туман, на дорогах – гололедица. Ветер юго-восточный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем -3-5° с дальнейшим понижением.

В Шымкенте переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3-5°.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие трое суток – с 7 по 9 декабря 2024 года.