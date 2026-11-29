Жители Астаны начали голосовать на выборах депутатов городского маслихата. Члены избирательных комиссий проверяют документы и выдают бюллетени. Избиратели заполняют их в кабинах для голосования, сообщает Zakon.kz.

В Астане открыты 446 избирательных участков.

Фото: Акимат города Астаны

На них созданы условия для всех избирателей, в том числе для людей с особыми потребностями.

Фото: Акимат города Астаны

Граждане, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участок, могут проголосовать по месту пребывания.

Фото: Акимат города Астаны

Проверить, к какому участку относится ваш адрес, можно на сайте sailau.astana.kz, в Telegram-боте "Сайлау Астана" или по телефону 109 единого контакт-центра iKomek.

Фото: Акимат города Астаны

Сегодня, 29 ноября, до 23:00 жители и гости столицы могут бесплатно воспользоваться легкорельсовым транспортом Tarlan Astana, а также городскими, экспресс- и пригородными автобусами.

Фото: Акимат города Астаны

Ранее мы писали о том, как начался день голосования в Алматы.