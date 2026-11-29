Первые избиратели проголосовали на выборах депутатов маслихата Астаны
Фото: Акимат города Астаны
Жители Астаны начали голосовать на выборах депутатов городского маслихата. Члены избирательных комиссий проверяют документы и выдают бюллетени. Избиратели заполняют их в кабинах для голосования, сообщает Zakon.kz.
В Астане открыты 446 избирательных участков.
На них созданы условия для всех избирателей, в том числе для людей с особыми потребностями.
Граждане, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участок, могут проголосовать по месту пребывания.
Проверить, к какому участку относится ваш адрес, можно на сайте sailau.astana.kz, в Telegram-боте "Сайлау Астана" или по телефону 109 единого контакт-центра iKomek.
Сегодня, 29 ноября, до 23:00 жители и гости столицы могут бесплатно воспользоваться легкорельсовым транспортом Tarlan Astana, а также городскими, экспресс- и пригородными автобусами.
Ранее мы писали о том, как начался день голосования в Алматы.
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