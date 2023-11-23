Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане появилась тушенка из мяса сайгаков

В Казахстане появилась тушенка из мяса сайгаков Фото: gov.kz
В Костанайской области начали производить тушенку из мяса сайгаков, сообщает Zakon.kz.

По информации "Хабар 24", сырье перерабатывают на Аркалыкском мясокомбинате. Его привозят по программе промышленного отлова. В регионе сокращают численность степных антилоп. Делают это для того, чтобы избежать экономического ущерба на сельскохозяйственных угодьях. В этом году, как известно, местные фермеры столкнулись с потравами на полях и пастбищах.

Готовят тушенку по рецепту местных технологов.

"Мясо сайгаков после консервации мы помещаем в автоклав. Здесь при температуре 120 градусов тушенка готовится час. Весь процесс стерилизации и охлаждения автоматизирован",  – рассказал мастер консервного цеха Серикболсын Оспанов.

На производство и реализацию тушенки у предприятия есть лицензия.

Заведующая складом Ляззат Омиркул рассказала, что уже есть большой спрос. 

"Из Астаны сейчас заказывают, из Костаная, местные тоже. Около 500 голов сайгаков уже приняли. По договору – 3 тысячи голов", – рассказала она. 

Отмечается, что на переработку идет только мякоть, отходы утилизируют. Прежде чем попасть в обвалочный цех, каждая туша проходит ветеринарный контроль.


"В первую очередь при приеме туш сайгаков мы проверяем органолептические показатели, также проводим лабораторные исследования. Пока не выявили ни одного животного с заболеванием". Ветеринарный врач Гульназ Серкебаева

По данным весеннего учета, в Казахстане численность сайгаков превышает 740 тысяч особей. В программу промышленного отлова вошли 15%. В регионе это больше 40 тысяч голов.

Ранее стало известно, что рога казахстанских сайгаков планируют продавать в Китай как лекарственное средство. 

Читайте также

Экологически опасную землю выделяли жителям Жамбылской области для строительства домов
Строить дома на экологически опасной земле предлагали жителям Жамбылской области
Трое детей известных в Казахстане антиваксеров Алии Исеновой и Анатолия Кима заболели корью
Трое детей известных в Казахстане антиваксеров Алии Исеновой и Анатолия Кима заболели корью
Теплотрассу прорвало в Алматы
В Жетысуском районе Алматы восстанавливают прорванную теплотрассу
Анастасия Стативкина
Аркалык Казахстан Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления