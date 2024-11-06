В Казахстане будут взыскивать ущерб за назаконно добытые дериваты сайгаков

Минэкологии подготовило изменения в размеры возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнено, что возмещение вреда за каждый незаконно добытый или приобретенный дериват сайгаков взыскивается 50% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самца или самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях).

Как пояснили в МЭПР, ранее за незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, расследование уголовных дел прекращалось ввиду отсутствия запрета.

Соответственно, ввиду отсутствия запрета уполномоченный орган лишен правовой возможности в определении суммы ущерба за незаконно добытый дериват сайгаков. В связи с чем и была внесена указанная поправка.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 ноября.

Ранее сообщалось, что крупную партию рогов сайги пытались вывезти из Казахстана в Китай.