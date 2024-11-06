Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане будут взыскивать ущерб за назаконно добытые дериваты сайгаков

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 15:29 Фото: wikimedia/Andrey Giljov
Минэкологии подготовило изменения в размеры возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнено, что возмещение вреда за каждый незаконно добытый или приобретенный дериват сайгаков взыскивается 50% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самца или самки) данного вида животных (в месячных расчетных показателях). 

Как пояснили в МЭПР, ранее за незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, расследование уголовных дел прекращалось ввиду отсутствия запрета.

Соответственно, ввиду отсутствия запрета уполномоченный орган лишен правовой возможности в определении суммы ущерба за незаконно добытый дериват сайгаков. В связи с чем и была внесена указанная поправка.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 ноября.

Ранее сообщалось, что крупную партию рогов сайги пытались вывезти из Казахстана в Китай.

Читайте также

Фармацевтика, фармацевтическая промышленность, медикаменты, лекарственные средства, лекарственные препараты, лекарство, фармпродукция, лекарства, аптека, цены на лекарства
В Казахстане разработали новые механизмы формирования цен на лекарства
КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры
Новые железнодорожные станции открыли в Казахстане
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка, компьютер учителя
Какие документы должны вести педагоги школ и колледжей: обновлены правила
Лариса Черненко
Открытые НПА МЭПР РК Казахстан 2024 год Сайгаки
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Зима близко: непогода обрушится на Алматы, Астану и Шымкент
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Новый вид мошенничества, Казахстан, компании карго, доставка товаров из Китая
Новый вид мошенничества в Казахстане: заказ товаров из Китая
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: