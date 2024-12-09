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Общество

К казахстанцам с предупреждением перед праздничными днями обратилось МЧС

Салют, салюты, фейерверк, фейерверки, праздник, праздники, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 15:43 Фото: Zakon.kz
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана призывает граждан соблюдать меры безопасности в выходные и праздничные дни. В связи с увеличением массовых мероприятий и отдыха на открытом воздухе, особенно в зимний период, важно предотвратить чрезвычайные ситуации, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба 9 декабря 2024 года, в ходе аппаратного совещания министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов дал ряд конкретных поручений территориальным подразделениям ведомства по усилению профилактических мер и обеспечению безопасности. Особое внимание будет уделено разъяснительным беседам с гражданами по вопросам пожарной безопасности, безопасного поведения на воде, в горах и соблюдения правил дорожного движения.

"Соблюдение правил безопасности может предотвратить многие происшествия. Мы усиливаем профилактическую работу и призываем граждан быть внимательными", – подчеркнул глава МЧС.

Отмечается, что с предстоящей субботы, 14 декабря, подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям РК переходят на усиленный режим службы из-за повышенного риска ЧС.

"Включает это дополнительные рейды, контроль массовых мероприятий и безопасность на объектах досуга. Также будут проведены пожарно-тактические тренировки, инструктажи с персоналом объектов бизнеса и комиссионные осмотры с выдачей рекомендаций".Пресс-служба МЧС РК

МЧС напоминает казахстанцам о необходимости соблюдать основные правила безопасности:

  • Пожарная безопасность: быть внимательными при использовании отопительных и электрических приборов, не оставлять детей без присмотра, соблюдать меры безопасности при использования пиротехники.
  • Безопасность на воде: не выходить на тонкий лед, соблюдать правила поведения на водоемах, не допускать нахождение детей без присмотра рядом с водой.
  • Безопасность в горах: использовать проверенное снаряжение, не выходить на горные маршруты без должной подготовки и знания маршрута.
  • Дорожная безопасность: соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях зимней погоды, и быть внимательными за рулем.

Ранее сообщалось, что МЧС предложило комплексный план и изменения в закон, касающиеся сейсмической безопасности Казахстана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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