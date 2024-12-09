К казахстанцам с предупреждением перед праздничными днями обратилось МЧС
Как передает пресс-служба 9 декабря 2024 года, в ходе аппаратного совещания министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов дал ряд конкретных поручений территориальным подразделениям ведомства по усилению профилактических мер и обеспечению безопасности. Особое внимание будет уделено разъяснительным беседам с гражданами по вопросам пожарной безопасности, безопасного поведения на воде, в горах и соблюдения правил дорожного движения.
"Соблюдение правил безопасности может предотвратить многие происшествия. Мы усиливаем профилактическую работу и призываем граждан быть внимательными", – подчеркнул глава МЧС.
Отмечается, что с предстоящей субботы, 14 декабря, подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям РК переходят на усиленный режим службы из-за повышенного риска ЧС.
"Включает это дополнительные рейды, контроль массовых мероприятий и безопасность на объектах досуга. Также будут проведены пожарно-тактические тренировки, инструктажи с персоналом объектов бизнеса и комиссионные осмотры с выдачей рекомендаций".Пресс-служба МЧС РК
МЧС напоминает казахстанцам о необходимости соблюдать основные правила безопасности:
- Пожарная безопасность: быть внимательными при использовании отопительных и электрических приборов, не оставлять детей без присмотра, соблюдать меры безопасности при использования пиротехники.
- Безопасность на воде: не выходить на тонкий лед, соблюдать правила поведения на водоемах, не допускать нахождение детей без присмотра рядом с водой.
- Безопасность в горах: использовать проверенное снаряжение, не выходить на горные маршруты без должной подготовки и знания маршрута.
- Дорожная безопасность: соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях зимней погоды, и быть внимательными за рулем.
Ранее сообщалось, что МЧС предложило комплексный план и изменения в закон, касающиеся сейсмической безопасности Казахстана.