МЧС обратилось к отдыхающим с важным предупреждением
Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при зимних развлечениях. Граждан призывают кататься только на специально оборудованных трассах, не выезжать за ограждения и обязательно использовать защитный шлем. При катании на надувных санках (тюбингах) запрещается цепляться за технику – также важно соблюдать безопасную дистанцию.
Кроме того, специалисты рекомендуют внимательно следить за погодными условиями и официальными предупреждениями экстренных служб. Отдельный акцент делается на безопасности детей – они должны находиться на горках и склонах исключительно под присмотром взрослых.
В МЧС отмечают, что соблюдение этих простых правил поможет избежать травм и чрезвычайных ситуаций во время зимнего отдыха.
