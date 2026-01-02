#Казахстан в сравнении
События

МЧС обратилось к отдыхающим с важным предупреждением

МЧС, горы, отдых, предупреждение , фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 19:39 Фото: МЧС РК
В праздничные дни Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит профилактические мероприятия в местах массового отдыха населения – в горных районах и на горках для катания, сообщает Zakon.kz.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при зимних развлечениях. Граждан призывают кататься только на специально оборудованных трассах, не выезжать за ограждения и обязательно использовать защитный шлем. При катании на надувных санках (тюбингах) запрещается цепляться за технику – также важно соблюдать безопасную дистанцию.

Кроме того, специалисты рекомендуют внимательно следить за погодными условиями и официальными предупреждениями экстренных служб. Отдельный акцент делается на безопасности детей – они должны находиться на горках и склонах исключительно под присмотром взрослых.

В МЧС отмечают, что соблюдение этих простых правил поможет избежать травм и чрезвычайных ситуаций во время зимнего отдыха.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли пропавших по пути с зимовки в Карагандинской области.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
