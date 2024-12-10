Бектенов поручил провести инвентаризацию списков очередников на жилье

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 10 декабря 2024 года на заседании правительства заявил, что в очередях на жилье должны быть, в первую очередь, реально нуждающиеся граждане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава кабмина озвучил, что в 2024 году правительством был реализован комплекс мер по дополнительному стимулированию жилищного сектора.



В частности, принят закон по реформированию жилищной политики, который создаст прозрачную и понятную каждому систему жилищного обеспечения. Кроме того, были запущены новые льготные ипотечные программы и увеличено финансирование по действующим механизмам. Однако, как мы видим, не все инструменты используются эффективно и в полной мере. Необходимо акцентированно работать над реализацией этих инструментов со своевременным освоением выделенных средств в регионах", – продолжил спикер.

По его словам, еще одной важной задачей является актуализация действующих списков очередников на жилье.

"Я поручал провести инвентаризацию списков. Во многих регионах она еще не завершена. Эту работу нужно ускорить. В очередях на жилье должны быть, в первую очередь, реально нуждающиеся граждане. Хочу также обратить внимание на вопрос подведения инженерных сетей к жилым районам и объектам. Продолжаются случаи затягивания процессов ввода объектов из-за отсутствия инфраструктуры. Такие примеры есть практически в каждом регионе. Акиматам необходимо скоординировано осуществлять как строительство, так и подведение сетей к объектам", – сказал Бектенов.

Он заявил, что наряду с увеличением объемов ввода жилья, особое внимание должно уделяться качеству строительства.

"К сожалению, в последние годы растет количество жалоб на несоблюдение установленных правил, нарушения застройки территорий в крупных городах и несвоевременный ввод объектов в эксплуатацию. Данные проблемы надо решать системно. Поэтому в проекте нового Строительного кодекса предусмотрен комплекс мер, направленных на ужесточение строительного контроля, повышение эффективности архитектурного надзора, в том числе через активную цифровизацию отрасли. Еще одной проблемой в отрасли является нарушение законодательства в долевом строительстве", – дополнил премьер-министр.

Он подчеркнул, что множество застройщиков в обход установленному порядку продолжают привлекать средства дольщиков, заключают договора без предоставления каких-либо гарантий.

"Сейчас Мажилисом Парламента разработан законопроект по вопросам долевого строительства. Министерству необходимо качественно отработать с депутатами все аспекты усиления контроля процессов привлечения средств дольщиков. Также я поручаю выработать механизм по заключению договоров долевого строительства, который должен полностью исключить риски для наших граждан", – сказал Олжас Бектенов.

В связи с этим, он поручил министерству промышленности и строительства совместно с акиматами регионов обеспечить исполнение планов по вводу жилья и инженерных сетей на текущий и 2025 годы.

"В этом году запущены новые ипотечные программы. Это простимулирует рост строительства. Министерству промышленности совместно с госорганами и организациями необходимо обеспечить повышение доли отечественных материалов в проектах строительного и коммунального секторов. Также поручаю министерству обеспечить запуск в следующем году запланированных проектов по производству строительных материалов. По данным Центра трудовых ресурсов, в период до 2030 года прогнозируется нехватка более 200 тыс. квалифицированных специалистов в строительной отрасли. Дефицит кадров ощущается уже сейчас", – озвучил глава кабмина.

Также Бектенов поручил министерствам науки и высшего образования, просвещения, промышленности и строительства, труда проработать вопросы подготовки данных специалистов с учетом потребности рынка.

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