Бектенов поручил провести рейды и обходы в частном секторе

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 12 ноября 2024 года на заседании правительства назвал причины пожаров в жилом секторе во время отопительного периода, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава кабмина отметил, что отопительный период только начался, а по стране практически каждый день происходят пожары в жилом секторе.

"За месяц зарегистрировано свыше 130 пожаров, связанных с эксплуатацией печей. Участились случаи отравления угарным газом, имеются погибшие. Мы должны минимизировать подобные случаи. Порядка 50% всех пожаров в отопительный период происходит из-за неисправного состояния печей и труб. Но основными причинами возникновения пожаров являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и котлов. В этой связи Министерству по чрезвычайным ситуациям необходимо выстроить более эффективную систему реагирования на данные нарушения. Считаю недостаточным только выдавать рекомендации", – озвучил он.

По его словам, нужно провести работу по усилению полномочий газотехнической инспекции.

"МЧС, МВД и акиматам необходимо активизировать профилактическую работу в данном направлении. Акиматам совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям надо организовать проведение повсеместного месячника пожарной безопасности в жилом секторе. Надо задействовать газотехническую инспекцию акиматов. В первую очередь, следует взять на учет дома социально уязвимых слоев населения. Они должны быть в зоне особого контроля. Во всех таких домах должны быть бесплатно установлены датчики угарного газа", – заявил Бектенов.

Он подчеркнул, что недостаточная работа по установке датчиков проводится акиматами Жетысуской, Акмолинской, Актюбинской областей и Алматы. Охват составляет от 2 до 14%.

"До сих пор не решен вопрос по изъятию и утилизации бытовых баллонов, непригодных для дальнейшей эксплуатации. С начала отопительного периода произошло восемь случаев взрыва баллонов в домах. Основными причинами таких происшествий является нарушение требований эксплуатации и хранения баллонов. Более того, некоторым из них по 50 лет. В настоящее время контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования бытовых и коммунальных потребителей возложен на акиматы. Однако соответствующая работа не организована на должном уровне. Надо провести разъяснительную работу среди владельцев газонаполнительных пунктов о необходимости контроля за качеством баллонов, проверки их срока службы", – сказал премьер-министр.

По его словам, это серьезная проблема, долгое время не решается вопрос производства бытовых газовых баллонов. В связи с чем Олжас Бектенов поручил Министерству промышленности совместно с заинтересованными государственными органами принять меры по организации производства баллонов.

"Нередко наблюдается беспечность самих людей. Многие эксплуатируют неисправные печи. Перед отопительным периодом не чистят дымоходы. Нарушают элементарную технику безопасности. В этой связи Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с Министерством внутренних дел и акиматами надо активизировать проведение рейдов и обходов частного жилого сектора, в ходе которых вести разъяснительную работу по повышению культуры безопасности населения. Министерству культуры и информации совместно с акиматами проработать вопросы трансляции профилактических материалов в средствах массовой информации и социальных сетях", – поручил Олжас Бектенов.

Помимо этого, он поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям обеспечить эффективную координацию заинтересованных госорганов и акиматов по вопросам предупреждения пожаров в отопительный период, а акиматам взять на строгий контроль вопрос безопасного прохождения отопительного периода.

Напомним, 13 октября 2024 года жители Сарани остались без тепла. В городе, что находится в 25 километрах от Караганды, не смогли запустить новую теплоцентраль и вернулись к старым котельным. Тогда аким принес извинения за доставленные неудобства.

15 октября в кабмине заявили, что ситуация с отопительным сезоном в городе находится на контроле правительства. Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что, в первую очередь, личная ответственность за аварию лежит на акиме города. Также отсутствовал должный контроль со стороны акима области.

28 октября стало известно, что аким Сарани Еркин Баулыков и руководитель Управления энергетики и ЖКХ Тлектес Досаев получили строгий выговор.

Уже 29 октября акима Сарани освободили от занимаемой должности.

1 ноября 2024 года стало известно, что президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву.