300 тысяч казахстанцев могут исключить из очереди на жилье

29 июля 2024 года в пресс-службе Министерства промышленности и строительства (МПС) Казахстана рассказали об итогах ежегодной инвентаризации списков лиц, состоящих в очереди на жилье, сообщает Zakon.kz.

В министерстве подчеркнули, что всего в очереди на жилье стоят 650 тыс. казахстанцев (из них 255 140 – социально уязвимые слои населения).

"Ежегодная инвентаризация показала, что в Казахстане около 300 тыс. человек могут исключить из списка. То есть, речь идет о тех лицах, кто не соответствует требованиям, имеет жилье или по закону не имеет права претендовать на жилье". Пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК

​Больше всего несоответствий у очередников выявлено по следующим основаниям:

наличие у очередника и членов его семьи жилой недвижимости;

несоответствие данных по членам семьи очередника;

несоответствие социального статуса (неполная семья, лица с инвалидностью 1-й и 2-й группы и т. д.);

несоответствие статуса государственного служащего (отсутствие в ИС ekyzmet).

Также отмечено, что очередники посредством SMS уведомлены о необходимости обновления персональных данных.

"Принято решение по снятию с очереди всего по 34 тыс. граждан. С мая по сегодняшний день снято с очереди 17 тыс. граждан", – уточнили в ведомстве.

24 июля 2024 года сообщалось, что в Алматы осудили мошенницу, завладевшую деньгами дольщиков. Как оказалось, в 2022 году директор ТОО "Flora City Stroy" подала рекламу в социальные сети о начале строительства ЖК "Lantana" и "Flora", не имея разрешения на строительство. В результате злоумышленница завладела деньгами 34 дольщиков в размере 290 млн тенге. Ее лишили свободы почти на семь лет.