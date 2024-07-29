Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

300 тысяч казахстанцев могут исключить из очереди на жилье

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда дома, аренда жилья, аренда квартиры, съемное жилье, съемный дом, съемная квартира, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 15:43 Фото: pexels
29 июля 2024 года в пресс-службе Министерства промышленности и строительства (МПС) Казахстана рассказали об итогах ежегодной инвентаризации списков лиц, состоящих в очереди на жилье, сообщает Zakon.kz.

В министерстве подчеркнули, что всего в очереди на жилье стоят 650 тыс. казахстанцев (из них 255 140 – социально уязвимые слои населения).

"Ежегодная инвентаризация показала, что в Казахстане около 300 тыс. человек могут исключить из списка. То есть, речь идет о тех лицах, кто не соответствует требованиям, имеет жилье или по закону не имеет права претендовать на жилье".Пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК

​Больше всего несоответствий у очередников выявлено по следующим основаниям:

  • наличие у очередника и членов его семьи жилой недвижимости;
  • несоответствие данных по членам семьи очередника;
  • несоответствие социального статуса (неполная семья, лица с инвалидностью 1-й и 2-й группы и т. д.);
  • несоответствие статуса государственного служащего (отсутствие в ИС ekyzmet).

Также отмечено, что очередники посредством SMS уведомлены о необходимости обновления персональных данных.

"Принято решение по снятию с очереди всего по 34 тыс. граждан. С мая по сегодняшний день снято с очереди 17 тыс. граждан", – уточнили в ведомстве.

24 июля 2024 года сообщалось, что в Алматы осудили мошенницу, завладевшую деньгами дольщиков. Как оказалось, в 2022 году директор ТОО "Flora City Stroy" подала рекламу в социальные сети о начале строительства ЖК "Lantana" и "Flora", не имея разрешения на строительство. В результате злоумышленница завладела деньгами 34 дольщиков в размере 290 млн тенге. Ее лишили свободы почти на семь лет.

Читайте также

Подростки, дети
Как казахстанцам понять, что ребенок участвует в незаконном обороте наркотиков
Анастасия Московчук
Министерство промышленности и строительства Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю
В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
термометр
В девяти областях Казахстана прогнозируют сильную жару 29 июля
Происшествие на Алаколе: КГА озвучил новые подробности
Происшествие на Алаколе: КГА озвучил новые подробности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: