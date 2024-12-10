Контрабанда табачной продукции угрожает экономике, безопасности и здравоохранению Казахстана и ЕАЭС

В Астане, в рамках XII Международного форума "Антиконтрафакт", прошла конференция, посвященная одной из серьезных проблем региона – контрабанде табачной и никотиновой продукции. Участники обсудили масштабы нелегального оборота, его последствия для экономики и здоровья, сообщает Zakon.kz.

Как было сказано спикерами на пресс-конференции, общая сумма недополученных налоговых поступлений от продажи контрабандного табака в странах ЕАЭС достигла около 1,9 млрд долларов ущерба в год и она ежегодно растет. Согласно данным экспертов, которыми они поделились на мероприятии, сильнее страдает Россия – в прошлом году экономический урон страны приблизился к 130 млрд рублей (1,4 млрд долларов). Казахстан, по словам выступающих, – второй по размерам участник ЕАЭС. В 2023 году эксперты недосчитались 32 млрд тенге (69 млн долларов).

"Повсеместно контрабанда и контрафакт табачной продукции угрожают экономике стран, безопасности и общественному здравоохранению Казахстана и ЕАЭС. Спикеры мероприятия обсудили масштабы нелегального оборота и его последствия для экономики и здоровья населения, а также обозначили варианты реальных путей решения проблемы", – отметили эксперты мероприятия.

Серьезность проблемы и ее влияние на экономику стран

Также на конференции отмечено, что объем нелегального рынка табачной продукции в Казахстане за последние три года вырос в три раза. В 2024 году цифра достигла 10,1% от общего объема. Такие данные озвучило Независимое исследовательское агентство NielsenIQ.

Как сообщили аналитики, эта тенденция роста наблюдается независимыми экспертами уже несколько лет, с ее ежегодной устойчивостью. При этом каналы поставок различные.

"Одна из самых распространенных схем следующая: сначала нелегальный груз доставляют на паромах из Объединенных Арабских Эмиратов в Иран. Затем товар перегружают в фуры и отправляют транзитом через Иран, Афганистан и Таджикистан. В Согдийской области груз пересекает таджикско-кыргызскую границу, проходит через Ош и Бишкек. Из столицы Кыргызстана нелегальные сигареты просачиваются в Казахстан через пять основных контрольно-пропускных пунктов: "Айша Биби", "Кордай", "Сыпатай батыр", "Гродеково", "Кеген", а далее идут транзитом в Россию, частично оседая на территории соседней республики", – рассказали на конференции.

Фото: Ассоциация Qazspirits

По словам Еркена Наурзбекова, управляющего директора / директора департамента АПК и пищевой промышленности Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", масштабы налоговых потерь от нелегальной продукции колоссальные.

"Для решений в сфере защиты рынка от контрабандной и контрафактной продукции необходимо объединять усилия как власти, бизнеса, так и общественности. При Комитете госдоходов создан оперативный штаб по борьбе с контрабандой и контрафактом. В его задачи входит объединять усилия всех участников рынка. В штабе аккумулируется оперативная информация по фактам теневого оборота, как от ассоциаций товаропроизводителей, так и от государства, предлагаются пути решения", – считает Еркен Наурзбеков.

По мнению исполнительного директора Ассоциации QazSpirits Дмитрия Жукова, важную роль в борьбе с контрафактом в Казахстане играют неравнодушные граждане, сообщая о фактах продажи незаконной продукции. Однако без активного участия государства в решении вопроса ситуация может выйти из-под контроля.

"На казахстанском рынке самыми распространенными марками контрабандных сигарет являются Oris (54,2%) и Oscar (7,8%). Целенаправленные проверки и скоординированные меры против нелегального оборота сигарет, завозимых к нам контрабандой, способны не только ударить по преступным схемам, но и существенно увеличить налоговые сборы", – подчеркнул Дмитрий Жуков.

Фото: Ассоциация Qazspirits

По данным АНО "Национальный научный центр компетенций" (ННЦК), проблема контрабанды носит транснациональный характер. Так, по данным спикеров, в России за первое полугодие 2024 года минимальные потери бюджета от нелегального оборота табачной продукции составили 50,4 млрд рублей, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В масштабах ЕАЭС проблема приобретает угрожающий характер. Общий ущерб от нелегального оборота табачной продукции составил за 2023 год более 3 млрд долларов США. Поэтому мы считаем, что необходимо создать специальный координирующий орган для борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции, в том числе табачной – экспертно-консультационный совет при консультативном комитете по таможенному регулированию Евразийской экономической комиссии. Такой совет объединит усилия всех заинтересованных сторон, повысит уровень координации усилий, а также эффективность обмена информацией и лучшими практиками", – поделилась Светлана Квасова – советник президента ассоциации "Антикотрафакт".

Последствия для общества и экономики

Фото: Ассоциация Qazspirits

Директор АНО "ННЦК" Ирина Бушина также убеждена, что контрабанда табачной продукции наносит многогранный ущерб. Помимо потерь бюджетов стран-участниц, нелегальный рынок стимулирует рост организованной преступности, коррупции и представляет серьезную угрозу для здоровья населения.

"Для таких сложных чувствительных рынков, как рынок табачных изделий и никотинсодержащей продукции, применяется подход, который объединяет два взаимосвязанных исследовательских направления – это ежеквартальный анализ рынка розничных продаж табачной и никотинсодержащей продукции в региональном срезе. То есть отдельно оцениваем каждый субъект Российской Федерации. Также это и полевые исследования, которые мы проводим, чтобы определить долю нелегального оборота. Такой системный подход обеспечивает полную и ясную картину того, что происходит на рынке, и является основой для подготовки проектов решений государственной комиссии и при принятии управленческих решений по пресечению незаконного оборота табачной продукции на всех уровнях", – пояснила Ирина Бушина.

Как разорвать контрабандную цепь

Участники пресс-конференции озвучили ряд мер, которые могут помочь в борьбе с нелегальной торговлей.

Среди них:

разработка взвешенной акцизной политики, основанной на научных подходах;

усиление контроля на границах – эксперты отмечают, что борьба с контрабандной продукцией требует комплексного подхода, включающего ужесточение контроля на границах Кыргызстана при проверке грузов и усиление профилактической работы с оптовыми торговцами на базарах, жесткое пресечение перевозок из Таджикистана в Кыргызстан и в приграничных районах в Казахстане;

внедрение цифровой маркировки продукции и мобильных приложений для проверки легальности товаров.

"Нелегальные товары уже сейчас можно выявлять с помощью бесплатного мобильного приложения. И мы видим значительный потенциал применения подобных решений, в том числе для борьбы с нелегальной табачной продукцией", – сказал управляющий директор ТОО "Центр развития цифровой экономики" Алмат Исмаилов.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации QazSpirits Дмитрий Жуков отметил, что объем рынка сигарет в Казахстане составляет около 20 млрд штук в год.

"При таком объеме доля нелегальных сигарет в 2023 году составила 1,8 млрд штук, или 91 млн пачек. В денежном выражении это означает потерю налоговых поступлений в бюджет в размере 32 млрд тенге", – подчеркнул Дмитрий Жуков.

Шаги в дальнейшей борьбе с контрафактом

Спикеры мероприятия подчеркнули важность координации усилий стран ЕАЭС в борьбе с нелегальным оборотом. По их словам, российский опыт, где с апреля 2024 года введено наказание за нелегальный ввоз табачной продукции сроком до пяти лет лишения свободы, может стать примером для других стран региона.

"Воздействием в сложившейся ситуации может стать усиление законодательства. Тиражирование подобных мер в странах ЕАЭС, наряду с ужесточением контрольно-надзорных процедур, способно искоренить предпосылки для нелегального оборота в самые короткие сроки", – заключил управляющий директор / директор департамента АПК и пищевой промышленности Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Еркен Наурзбеков.

По его словам, таким образом успешная борьба с контрабандой табачной продукции способна не только сократить объемы теневого рынка и обеспечить дополнительные поступления в бюджеты стран ЕАЭС, но и предотвратить преждевременные смертности, связанные с контрафактной продукцией.

Форум "Антиконтрафакт" – самое масштабное и значимое деловое событие в сфере противодействия контрафакту и фальсификату на территории ЕАЭС. Форум проводится ежегодно, начиная с 2012 года, и за это время зарекомендовал себя как одна из крупнейших постоянно действующих мировых площадок для конструктивного диалога.