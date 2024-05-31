В ЕАЭС утвердили ставки акцизов на табачную продукцию

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Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29 мая 2024 года утверждены единые индикативные ставки акцизов на табачную продукцию в государствах - членах Евразийского экономического союза на 2029 год, сообщает Zakon.kz.

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