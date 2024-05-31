В ЕАЭС утвердили ставки акцизов на табачную продукцию
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Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29 мая 2024 года утверждены единые индикативные ставки акцизов на табачную продукцию в государствах - членах Евразийского экономического союза на 2029 год, сообщает Zakon.kz.
Так, утверждено на 2029 год:
- размер единой индикативной ставки акцизов на сигареты, классифицируемые в субпозиции 2402 20 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, в национальной валюте в размере, эквивалентном 45 евро (порядка 21 646 тенге) за 1000 штук;
- диапазоны отклонения фактических ставок акцизов, действующих в государствах - членах Евразийского экономического союза, от индикативной ставки в размере не более 20% в меньшую или большую сторону.
Решение вступает в силу с 1 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что сигареты подорожают в Казахстане с 1 июля 2024 года.
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