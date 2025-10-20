А поможет ли запрет – в стране провели опрос о табачных предпочтениях казахстанцев

В Астане 16 октября 2025 года прошла конференция на тему "Табачная политика в Казахстане: данные, ожидания общества и международный опыт", передает корреспондент Zakon.kz.

Основной темой обсуждения стали результаты масштабного мониторингового исследования, которое было проведено Общественным фондом "Стратегия" в 2023-2025 годах. Оно касалось того, как пользователи электронных сигарет и устройств для нагревания табака относятся к мерам регулирования, и отражает в целом динамику общественного восприятия новых продуктов и технологий, влияющих на здоровье, поведение и экономику.

Как показал мониторинг, уровень курения в Казахстане снизился лишь с 22,4% в 2014 году до 20,8% в 2021-м, а в 2024-м (по оценке Бюро нацстатистики) составляет около 20%. При этом из-за роста населения общее число курильщиков выросло – с 2,8 млн почти до 3 млн человек.

Как сообщила президент ОФ "Стратегия" Гульмира Илеуова, почти миллион взрослых казахстанцев уже перешли на бездымные продукты – и их голос хорошо слышен в цифрах. Результаты мониторинга фонда "Стратегия" за 2023-2025 годы показали: казахстанцы не верят в эффективность запретов и хотят права на осознанный выбор.

Фото: ОФ "Стратегия"

"Это осознанный выбор со стороны государства. Если государство выбирает эту ограничительную форму, то она всегда будет превалировать. Граждане могут сколько угодно просить осмысленного потребления чего-либо, начиная с вейпов и заканчивая самокатами. Но если государство исходит из запретительной политики, то мнение граждан не самое первое", – отметила Илеуова.

Эксперт считает, что должен быть более гибкий подход.

"В мире есть подходы, когда что-то не просто запрещается, а объясняется, какой вред несет тот или иной продукт. Нужно, чтобы у граждан был свободный выбор. Здесь стоит еще и вопрос информирования. Если его нет, граждане действуют уже в зависимости от своих интересов, чаще всего нарушая закон. Это мы сейчас видим и по кальянам, и по вейпам, и по всему остальному", – привела пример спикер.

По ее данным, более 40% опрошенных отметили улучшение здоровья после перехода на бездымные продукты.

Среди них:

исчез неприятный запах (63,3%);

уменьшились кашель и одышка (37,1%);

восстановились вкус и аппетит (21,1%).

Также отмечается, что снижение кашля и одышки люди воспринимают как ключевые признаки улучшения, а международные исследования по ХОБЛ фиксируют меньше обострений у тех, кто перешел на электронные сигареты.

При этом полный запрет бездымных изделий поддерживают лишь 31,6% опрошенных, тогда как 44,1% выступают против тотальных ограничений.

Более 76% респондентов поддерживают регулирование: обязательную сертификацию и маркировку продукции, а также повышение возрастного порога до 21+. 91,2% потребителей выступают за право выбора менее вредной альтернативы сигаретам, а запрос на достоверную информацию растет с каждым годом. Если в 2023 году его разделяли 85,6%, то в 2025-м – уже 93,1%.

Данные показывают: потребители готовы меняться, но им не хватает честной информации и поддержки.

"Когда девять из десяти взрослых людей говорят, что хотят знать правду и выбирать меньшее зло, – это сигнал, а не статистика. Государству пора услышать этот запрос и выстраивать правила, которые работают, а не просто запрещают", – отметил координатор проектов фонда "Стратегия" Азат Мухамедиев.

Фото: ОФ "Стратегия"

У потребителей существует значительный и устойчивый запрос на бездымные альтернативы и достоверную информацию о них. Как считают исследователи, игнорирование этого запроса при введении ограничений усиливает позиции традиционного табака и препятствует реализации потенциала снижения вреда.

Фото: ОФ "Стратегия"

Исследования показывают, что переход на бездымные альтернативы прежде всего позволяет потребителям отказаться от сигарет, уменьшить кашель и одышку, повысить качество сна, улучшить самоощущение – и отсутствие кашля уже воспринимается как значимый признак. С медицинской точки зрения он связан с уменьшением риска хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Например, исследование у пациентов с ХОБЛ, которые перешли на электронные сигареты, показало значительное уменьшение частоты обострений и улучшение респираторных симптомов по сравнению с курильщиками, которые не сменили привычку.