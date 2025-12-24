Названы регионы с наибольшим количеством несанкционированных мусорных свалок

Председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР Ерболат Кожиков 24 декабря 2025 года на брифинге в СЦК перечислил регионы, в которых выявлено наибольшее количество несанкционированных мусорных свалок, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в текущем году по республике выявлено 3,8 тысячи несанкционированных свалок, из которых ликвидировано 94%.

"Наибольшее количество свалок выявлено в городе Астане – 333, Карагандинской области – 587 и Акмолинской области – 454. При этом в указанных регионах обеспечен высокий процент ликвидации. В Астане и Карагандинской области свалки ликвидированы полностью, в Акмолинской области – на 92%", – сказал Кожиков.

Вместе с тем, подчеркнул он, в ряде регионов сохраняется недостаточный уровень охвата ликвидации несанкционированных свалок.

"В частности, в области Улытау показатель ликвидации составляет 60%, в Атырауской области – 66% и Восточно-Казахстанской области – 78%, что требует усиления работы со стороны местных исполнительных органов", – добавил представитель Минэкологии.

Ранее директор Департамента управления отходами Руслан Тукенов прокомментировал ситуацию с мусорными полигонами в стране.