#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Общество

Названы регионы с наибольшим количеством несанкционированных мусорных свалок

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, отходы, стихийная свалка, стихийные свалки, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 14:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР Ерболат Кожиков 24 декабря 2025 года на брифинге в СЦК перечислил регионы, в которых выявлено наибольшее количество несанкционированных мусорных свалок, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в текущем году по республике выявлено 3,8 тысячи несанкционированных свалок, из которых ликвидировано 94%.

"Наибольшее количество свалок выявлено в городе Астане – 333, Карагандинской области – 587 и Акмолинской области – 454. При этом в указанных регионах обеспечен высокий процент ликвидации. В Астане и Карагандинской области свалки ликвидированы полностью, в Акмолинской области – на 92%", – сказал Кожиков.

Вместе с тем, подчеркнул он, в ряде регионов сохраняется недостаточный уровень охвата ликвидации несанкционированных свалок.

"В частности, в области Улытау показатель ликвидации составляет 60%, в Атырауской области – 66% и Восточно-Казахстанской области – 78%, что требует усиления работы со стороны местных исполнительных органов", – добавил представитель Минэкологии.

Ранее директор Департамента управления отходами Руслан Тукенов прокомментировал ситуацию с мусорными полигонами в стране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Названы условия признания Усть-Каменогорска зоной экологического бедствия
16:07, 10 декабря 2024
Названы условия признания Усть-Каменогорска зоной экологического бедствия
Минэкологии: Источник загрязнения воздуха в Усть-Каменогорске определить сложно
15:45, 10 декабря 2024
Минэкологии: Источник загрязнения воздуха в Усть-Каменогорске определить сложно
Сложный вопрос: в Минэкологии не смогли назвать конкретные сроки решения проблемы мусорных полигонов
12:18, Сегодня
Сложный вопрос: в Минэкологии не смогли назвать конкретные сроки решения проблемы мусорных полигонов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: