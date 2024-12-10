Более 83 тысяч казахстанских девочек вакцинировали против опасного вируса

В Казахстане более 83 тысяч девочек вакцинировали против вируса папилломы человека, сообщает Zakon.kz.

ВПЧ – это один из самых распространенных вирусов, который связан с развитием ряда онкологических заболеваний, включая рак шейки матки. В Казахстане рак шейки матки (РШМ) является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов после рака молочной железы и второй по частоте причиной смерти женщин фертильного возраста (25–44 лет).

По информации Петропавловск.news, в национальном канцер-регистре сообщают, что в Казахстане ежегодно выявляют около 2 тыс. случаев рака шейки матки, свыше 600 женщин спасти не удается. По результатам исследования КазНИОР, в 74,2% случаях рака шейки матки в биопсийном материале были обнаружены 16 и 18 онкогенные типы вирусы папилломы человека (ВПЧ).

"В Казахстане прививки проводят в медицинских кабинетах школ после получения информированного согласия родителей или законных представителей. По желанию родителей вакцинация также может быть проведена в поликлиниках по месту прикрепления. Среди привитых, случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано", – сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

Высокая эффективность вакцинации в снижении предраковых поражений шейки матки была продемонстрирована в странах как США, Австралия, Канада, Дания, Ирландия. Швеция, Финляндия, Новая Зеландия, Шотландия.

Ранее стало известно, что на портале электронного правительства Казахстана eGov.kz появилась еще одна новая государственная услуга. Об этом 10 декабря 2024 года рассказали в АО "Национальные информационные технологии".

