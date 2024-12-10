В этом году в Костанае установят на одну елку больше

Заместитель акима Костаная Мажит Шуленов рассказал о подготовке областного центра к празднованию Нового года. По его словам, в этом году в городе установят пять новогодних красавиц. А это на одну локацию больше, чем обычно, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, новая локация – жилой массив "Кунай". Одинадцатиметровые ели украсят бульвар Жастар (мкр.КСК) и парк Керуен (мкр. "Аэропорт"), в микрорайоне "Юбилейный" на площадке Жастар Сарайы установят двадцатидвухметровую ель, а главная новогодняя двадцатитрехметровая елка, украшенная декоративными шарами, гирляндами и светодиодными элементами порадует горожан на площади областного акимата.

Замакима подчеркнул, что эти большие елки в этом году не закупались и используются повторно с прошлых празднований.

"В центре города по улице Аль-Фараби планируется установить традиционный Ледовый городок, главным атрибутом которого станет большая ледяная горка, пользующаяся популярностью не только у детей, но и у взрослых. Горка будет построена напротив бизнес-центра "Атриум". У здания казактелекома будет размещен полюбившийся всем ледяной лабиринт с подсветкой. Специально для малышей у здания управления культуры будет установлена маленькая ледяная горка, а фигуры Деда Мороза, Снегурочки, символа года – Змеи украсят вход в центральный сквер, напротив областного акимата", – сообщил Мажит Шуленов.

Также будет устроено еще два катка с ледовым ограждением: один возле Жастар сарайы в микрорайоне "Юбилейный" и другой – в районе городского пляжа.

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