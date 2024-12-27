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Общество

"Такой больше нигде нет": в Атырау установили необычную 18-метровую елку

Необычную елку установили на площади в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 11:37 Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова
В Атырау установили елку с LED-экраном. Местные власти утверждают, что такой новогодней красавицы больше ни в одном городе Казахстана нет, передает корреспондент Zakon.kz.

Современная елка установлена на Центральной площади им. Исатая и Махамбета. Высота ее составляет 18 метров. Днем она выглядит, как обычная елка с гирляндами и шарами, ночью превращается в настоящий новогодний хай-тек.

В Атырау установили необычную новогоднюю елку, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 11:37

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Дело в том, что вся ее поверхность представляет собой LED-экран, на котором можно транслировать любые изображения, которые мерцают, переливаются и могут менять цвет. Всего на экране высвечиваются 20 разных элементов – снежинки, Дед Мороз на санях, звезды, шары и даже казахские орнаменты.

"Эта идея родилась у наших дизайнеров, которые устанавливали в этом году в городе LED-экраны. Елка не работает через локальную сеть во избежание попадания на экран ненужных изображений. Этот процесс полностью закреплен за специальным контролером. Он включает серию картинок с помощью USB. Наряду с елкой в этом году LED-экраны установлены на здании ЖД вокзала, на пешеходном мосту и на двух домах возле центральной площади, где находится главный новогодний атрибут", – сообщил нашему корреспонденту пресс-секретарь акима города Гасырбек Толеген.

Отметим, что в 2024 году из городского бюджета на оформление Атырау выделено 66 млн тенге. Также в эту сумму входят монтаж-демонтаж пяти елок, установленных в разных частях города, а также 10-минутный фейерверк в новогоднюю ночь.

Ранее Zakon.kz писал об отсутствии предновогодней атмосферы в Атырау, на которую пожаловались жители города.

Динара Канбетова
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