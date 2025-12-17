Пиротехнику на миллион тенге изъяли у казахстанского торговца

В Павлодаре у предпринимателя изъяли фейерверки на один млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В Павлодаре штраф заработал предприниматель, который торговал фейерверками на улице. У мужчины не было лицензии, и ему пришлось отдать весь товар полицейским. Об этом передает "КТК".

Массу самых разных фейерверков на млн тенге мужчина привез на один из рынков Павлодара на микроавтобусе. Торговал прямо с машины. Это и привлекло внимание полицейских. Выяснилось, что у продавца нет никаких разрешительных документов на взрывоопасную продукцию. Поэтому стражи порядка все изъяли, а торговцу выписали штраф в 50 тыс. тенге.

В регионе перед Новым годом активно взялись за продавцов фейерверков. Оказалось, официально в области торговать пиротехникой могут всего лишь четыре предпринимателя.

