Россиянин хотел подкупить полицейского за 400 рублей в Байконыре

Гражданина России судили в Байконыре за попытку дать взятку сотруднику полиции, сообщает Zakon.kz.

По информации суда Кызылординской области, подсудимый попросил стража порядка не составлять протокол об административном правонарушении и предложил ему 400 рублей (2178 тенге по Национальному банку Казахстана) в качестве взятки.

"Таким образом, подсудимый пытался дать взятку должностному лицу иностранного государства. Данное преступление относится к категории преступлений средней тяжести и наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", – сообщили в суде.

Приговором суда иностранец признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 21 780 тенге, без конфискации имущества, с назначением дополнительного наказания в виде пожизненного лишения права занимать определенные должности.

28 ноября 2024 года МВД Казахстана обратилось к гражданам с призывом не пытаться подкупить должностных лиц.