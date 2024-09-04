В Астане водитель хотел откупиться взяткой в 10 тысяч, а лишился более 110 тысяч тенге
Фото: Zakon.kz
В Астане осудили водителя, который предлагал взятку сотруднику полиции, сообщает Zakon.kz.
Дело рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам.
Суть обвинения рассказали 4 сентября в суде.
"И., передвигаясь по городу, был замечен и остановлен сотрудниками дорожной полиции за управление автомобилем без государственных регистрационных номерных знаков. Далее И. с целью уклонения от привлечения к административной ответственности попытался дать взятку сотруднику дорожной полиции в размере 10 тыс. тенге. Однако преступление не было доведено до конца ввиду отказа должностного лица от получения взятки", – сказано в сообщении.
Подсудимый вину признал и раскаялся.
Приговором суда он признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу и приговорен к штрафу в размере 11,25-кратной суммы взятки (112 500 тенге) с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор суда не вступил в законную силу.
2 сентября 2024 года стало известно о задержании в Атырау начальника СИЗО по подозрению в получении взятки.
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