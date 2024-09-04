Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане водитель хотел откупиться взяткой в 10 тысяч, а лишился более 110 тысяч тенге

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 12:00 Фото: Zakon.kz
В Астане осудили водителя, который предлагал взятку сотруднику полиции, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам.

Суть обвинения рассказали 4 сентября в суде.

"И., передвигаясь по городу, был замечен и остановлен сотрудниками дорожной полиции за управление автомобилем без государственных регистрационных номерных знаков. Далее И. с целью уклонения от привлечения к административной ответственности попытался дать взятку сотруднику дорожной полиции в размере 10 тыс. тенге. Однако преступление не было доведено до конца ввиду отказа должностного лица от получения взятки", – сказано в сообщении.

Подсудимый вину признал и раскаялся.

Приговором суда он признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу и приговорен к штрафу в размере 11,25-кратной суммы взятки (112 500 тенге) с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор суда не вступил в законную силу.

2 сентября 2024 года стало известно о задержании в Атырау начальника СИЗО по подозрению в получении взятки.

Читайте также

&quot;Енді өзіміз шай ішейік&quot;: казахстанцы стали меньше пить чай
"Енді өзіміз шай ішейік": казахстанцы стали меньше пить чай
АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность
Строительство АЭС в Казахстане: ответы на популярные вопросы граждан
Зима близко: снег, сильные дожди и заморозки ожидаются в Казахстане
Зима близко: снег, сильные дожди и заморозки ожидаются в Казахстане
Ирина Капитанова
Астана 2024 год Взятки Приговоры Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Фигурное катание
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму
Яна Рудковская рассказала о роскошном подарке от миллиардера из Лондона
Яна Рудковская рассказала о роскошном подарке от миллиардера из Лондона
Гарик Харламов, Филипп Киркоров
Гарик Харламов "сделал" операцию у хирурга Филиппа Киркорова
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: