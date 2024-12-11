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Общество

"Американская мечта" обернулась для казахстанца потерей 200 тысяч

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 13:27 Фото: Zakon.kz
Казахстанский студент стал жертвой мошенников. Молодой человек так хотел получить визу в США, что отдал солидную сумму денег незнакомому человеку. Афериста нашли. Об этом Zakon.kz рассказали стражи порядка.

Согласно следствию, 21-летний студент четвертого курса еще весной стал жертвой мошенников.

Как оказалось, малознакомый мужчина пообещал помочь ему с оформлением визы в США, однако после получения суммы в 199 300 тенге перестал выходить на связь.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого

Им оказался 28-летний житель Жамбылской области. По факту мошенничества начато досудебное расследование.

В связи с этим полиция решила напомнить:

"Не доверяйте малознакомым людям, предлагающим услуги без официальных документов или лицензий. Важно проверять репутацию компаний или частных лиц, занимающихся визовой поддержкой. Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обращайтесь за помощью к правоохранительным органам".

Ранее Центр трудовой мобильности по Карагандинской области обратился к гражданам с заявлением. В нем говорится об участившихся случаях мошенничества. Как оказалось, неизвестные лица звонят безработным и участникам мероприятий по трудоустройству, предлагая "помощь" в получении безвозмездных грантов на развитие малого бизнеса или социальных пособий по утрате работы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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