Казахстанцам предлагают "помощь" в получении грантов и пособий
Как оказалось, неизвестные лица звонят безработным и участникам мероприятий по трудоустройству, предлагая "помощь" в получении безвозмездных грантов на развитие малого бизнеса или социальных пособий по утрате работы.
Центр в очередной раз напоминает: все услуги, связанные с трудоустройством и получением государственной помощи, предоставляются бесплатно и доступны как офлайн, так и онлайн через официальный портал Enbek.kz.
"Во время звонков мошенники выдают себя за сотрудников Карьерных центров, а также рассылают электронные письма с ложной информацией и опасными фишинговыми ссылками через социальные сети", – предупреждают в Центре.
Злоумышленники могут использовать различные методы для обмана:
- предложение помощи в оформлении социальных выплат по потере работы;
- содействие в получении безвозмездных, безвозвратных грантов;
- уведомление о расчете социального пособия с предложением помощи в его получении, что приводит к передаче данных платежных карт и других личных сведений;
- замена номеров телефонов на номера, которые выглядят, как контактные данные организаций, государственных служб или работодателей.
Сотрудники Карьерных центров:
- не занимаются оформлением социальных выплат при потере работы;
- не влияют на решение уполномоченной комиссии по выбору победителей среди соискателей грантов;
- не оказывают помощи в конвертации денежных средств в наличные;
- не имеют отношения к денежным выплатам;
- не требуют оплаты за участие в своих услугах и мероприятиях.
"В случае возникновения вопросов можно обращаться по телефонам: +7-775-644-35-80 (WhatsApp), кол-центр 8(7212) 60-50-50", – заключили специалисты.
Также казахстанцы стали получать новые сообщения от мошенников. На этот раз они содержат информацию о пробниках духов, которые приводят к летальному исходу. Якобы опасную парфюмерию известных брендов оставляют в почтовых ящиках.