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Казахстанцам предлагают "помощь" в получении грантов и пособий

Хакеры, хакер, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, мошенник, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 09:32 Фото: freepik
Центр трудовой мобильности по Карагандинской области обратился к гражданам с заявлением. В нем говорится об участившихся случаях мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, неизвестные лица звонят безработным и участникам мероприятий по трудоустройству, предлагая "помощь" в получении безвозмездных грантов на развитие малого бизнеса или социальных  пособий по утрате работы.

Центр в очередной раз напоминает: все услуги, связанные с трудоустройством и получением государственной помощи, предоставляются бесплатно и доступны как офлайн, так и онлайн через официальный портал Enbek.kz.

"Во время звонков мошенники выдают себя за сотрудников Карьерных центров, а также рассылают электронные письма с ложной информацией и опасными фишинговыми ссылками через социальные сети", – предупреждают в Центре.

Злоумышленники могут использовать различные методы для обмана:

  • предложение помощи в оформлении социальных выплат по потере работы;
  • содействие в получении безвозмездных, безвозвратных грантов;
  • уведомление о расчете социального пособия с предложением помощи в его получении, что приводит к передаче данных платежных карт и других личных сведений;
  • замена номеров телефонов на номера, которые выглядят, как контактные данные организаций, государственных служб или работодателей.

Сотрудники Карьерных центров:

  • не занимаются оформлением социальных выплат при потере работы;
  • не влияют на решение уполномоченной комиссии по выбору победителей среди соискателей грантов;
  • не оказывают помощи в конвертации денежных средств в наличные;
  • не имеют отношения к денежным выплатам;
  • не требуют оплаты за участие в своих услугах и мероприятиях.

"В случае возникновения вопросов можно обращаться по телефонам: +7-775-644-35-80 (WhatsApp), кол-центр 8(7212) 60-50-50", – заключили специалисты.

Также казахстанцы стали получать новые сообщения от мошенников. На этот раз они содержат информацию о пробниках духов, которые приводят к летальному исходу. Якобы опасную парфюмерию известных брендов оставляют в почтовых ящиках.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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