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Общество

Жумангарин о нарушениях при получений субсидий: Воспринимают, как дополнительный заработок

Сельское хозяйство, фермерское хозяйство, ферма, коровы, скот, скотоводство, крупный рогатый скот , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 15:30 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 11 декабря 2024 года ответил на критику депутатов о махинациях в сфере субсидирования сельского хозяйства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин заявил, что основная цель субсидий – снижение себестоимости сельхозпродукции. Для развития же сельского хозяйства, по его словам, нужно внедрять современные технологии и технику в первую очередь.

"Субсидии делаются, и все страны их применяют для того, чтобы поддержать отечественного товаропроизводителя. И в этот момент возникают многие, я бы сказал, флуктуации, в том числе сознания. Потому что многие начинают воспринимать субсидию, как данность и как долг государства. Но это не так. С января 2025 года будут вводиться встречные обязательства сельхозтоваропроизводителей – если ты их не выполняешь, ты лишаешься права на получение субсидии", – пояснил он.

По его словам, одним из требований является повышение производительности.

"Но при таком отношении (как это сейчас. – Прим. ред.) и возникают различного рода нарушения. Люди рассматривают это не как возможность расширить свое производство за счет снижения себестоимости, а как дополнительный заработок. И отсюда возникают нарушения – на несуществующую корову получают субсидии, на несуществующие поля получают. И нюансов таких много. И всегда будут недобросовестные люди. Задача – контролировать и выявлять", – указал Жумангарин.

11 декабря депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек рассказал о коррупционных схемах, которые применяли для получения субсидий в сельском хозяйстве.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов сообщил, что отсутствует оценка получателей субсидий. Это привело к выплате 5 млрд тенге более 2,5 тыс. субъектов, которые прекратили свою деятельность до или после получения господдержки. Почти 3 тыс. получателей субсидий на 5,4 млрд тенге и вовсе не являлись субъектами АПК.

Мадина Мамырханова
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