Мужчину, ограбившего жителя Актау, задержали в Москве
Фото: pexels
В Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержали 33-летнего мужчину, который находился в международном розыске за грабеж, сообщает Zakon.kz.
В 2018 году злоумышленник, применив насилие, ограбил жителя Актау.
Фото: polisia.kz
Фигурант помещен под стражу. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.
Ранее разыскиваемую мошенницу из Казахстана задержали на греческом острове.
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