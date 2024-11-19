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Мужчину, ограбившего жителя Актау, задержали в Москве

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель в наручниках, человек в наручниках, преступник в наручниках, преступление , фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 08:57 Фото: pexels
В Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержали 33-летнего мужчину, который находился в международном розыске за грабеж, сообщает Zakon.kz.

В 2018 году злоумышленник, применив насилие, ограбил жителя Актау.

Мужчину, ограбившего жителя Актау, задержали в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 08:57

Фото: polisia.kz

Фигурант помещен под стражу. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.

Ранее разыскиваемую мошенницу из Казахстана задержали на греческом острове.

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