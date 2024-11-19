Мужчину, ограбившего жителя Актау, задержали в Москве

Фото: pexels

В Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержали 33-летнего мужчину, который находился в международном розыске за грабеж, сообщает Zakon.kz.

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