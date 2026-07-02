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События

Менеджер банка провернула миллионные махинации с кредитами клиентов

Предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, сделка, сделки, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 13:59 Фото: pixabay
Сотрудница банка в городе Сарани оформляла клиентам кредиты на суммы больше, чем они хотели, а разницу забирала себе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области 2 июля 2026 года, задержана 23-летняя менеджер одного из банков, подозреваемая в совершении серии мошенничеств при оформлении кредитов.

"По версии следствия, пользуясь служебным положением и доверием клиентов, подозреваемая оформляла на их имя кредиты на суммы, значительно превышающие запрашиваемые. При этом потерпевшие были уверены, что получают кредиты на гораздо меньшие суммы, а о возникших крупных кредитных обязательствах узнавали лишь спустя некоторое время", – рассказали в ДП.

На сегодня в полицию обратились четверо потерпевших. Общая сумма причиненного ущерба составила более 6,9 млн тенге.

По всем фактам зарегистрированы уголовные дела. Проверяется возможная причастность подозреваемой к совершению других аналогичных преступлений.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка ранее подробно рассказали казахстанцам, что делать, если на них оформили мошеннический кредит.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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