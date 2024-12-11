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Общество

На какую помощь может рассчитывать мать-одиночка в Казахстане

Помощь, мать-одиночка, Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 17:24 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета регулирования и контроля в сфере соцзащиты Минтруда и соцзащиты населения Толеген Оспанкулов на пресс-конференции в СЦК 11 декабря 2024 года ответил на вопрос, почему в Казахстане не предусмотрено отдельных пособий для неполных семей, сообщает Zakon.kz

Как отметил Толеген Оспанкулов, в рамках действующего законодательства для семей, у которых нет отца или матери, предусмотрены небольшие выплаты.

"Если, например, мать или отец работают и они воспитывают ребенка, и при этом в системе социального страхования есть свои накопления, то из этого фонда можно получать 40% заработной платы", – сказал Толеген Оспанкулов.

Он добавил, что для решения этой проблемы необходимо больше бюджетных средств.

Ранее в Минтруда назвали размеры пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца.

Бауыржан Муканов
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