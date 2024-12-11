На какую помощь может рассчитывать мать-одиночка в Казахстане

Председатель Комитета регулирования и контроля в сфере соцзащиты Минтруда и соцзащиты населения Толеген Оспанкулов на пресс-конференции в СЦК 11 декабря 2024 года ответил на вопрос, почему в Казахстане не предусмотрено отдельных пособий для неполных семей, сообщает Zakon.kz

Как отметил Толеген Оспанкулов, в рамках действующего законодательства для семей, у которых нет отца или матери, предусмотрены небольшие выплаты.

"Если, например, мать или отец работают и они воспитывают ребенка, и при этом в системе социального страхования есть свои накопления, то из этого фонда можно получать 40% заработной платы", – сказал Толеген Оспанкулов.

Он добавил, что для решения этой проблемы необходимо больше бюджетных средств.

Ранее в Минтруда назвали размеры пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца.

