На какую помощь может рассчитывать мать-одиночка в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета регулирования и контроля в сфере соцзащиты Минтруда и соцзащиты населения Толеген Оспанкулов на пресс-конференции в СЦК 11 декабря 2024 года ответил на вопрос, почему в Казахстане не предусмотрено отдельных пособий для неполных семей, сообщает Zakon.kz
Как отметил Толеген Оспанкулов, в рамках действующего законодательства для семей, у которых нет отца или матери, предусмотрены небольшие выплаты.
"Если, например, мать или отец работают и они воспитывают ребенка, и при этом в системе социального страхования есть свои накопления, то из этого фонда можно получать 40% заработной платы", – сказал Толеген Оспанкулов.
Он добавил, что для решения этой проблемы необходимо больше бюджетных средств.
Ранее в Минтруда назвали размеры пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца.
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