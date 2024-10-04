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Пособия по рождению и уходу за ребенком: что нужно знать неработающим казахстанкам

Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, микрозайм, кредит, оплата, платеж, займ, микрокредит, долг, долги , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 10:57 Фото: Zakon.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" накануне, 3 октября 2024 года, поделились интересной информацией с неработающими казахстанками, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации рассказали, какие выплаты и пособия по рождению и уходу за ребенком положены неработающим женщинам.

"Неработающие женщины имеют право на единовременную выплату по рождению ребенка, а также на пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Единовременное государственное пособие в связи с рождением ребенка (для всех женщин)

Данное пособие выплачивается всем родившим женщинам: как работающим, так и не работающим, из государственного бюджета.

Размер пособия на рождение ребенка фиксированный и, соответственно, составит:

  • на первого, второго и третьего ребенка – 38 МРП (140 296 тенге);
  • на четвертого и более детей – 63 МРП (232 596 тенге).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком по достижении им 1,5 лет (для неработающих женщин)

Назначается неработающим женщинам и мужчинам, осуществляющим уход за ребенком и не являющимся участниками системы обязательного социального страхования.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком по достижении им 1,5 лет для неработающих женщин и мужчин зафиксирован и составляет:

  • на первого ребенка – 5,76 МРП (21 265,92 тенге);
  • на второго ребенка – 6,81 МРП (25 142,52 тенге);
  • на третьего ребенка – 7,85 МРП (28 982,2 тенге);
  • на четвертого и более – 8,90 МРП (32 858,8 тенге).

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Напомним, в 2024 году размер МРП составляет 3692 тенге.

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