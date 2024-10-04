Пособия по рождению и уходу за ребенком: что нужно знать неработающим казахстанкам

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" накануне, 3 октября 2024 года, поделились интересной информацией с неработающими казахстанками, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации рассказали, какие выплаты и пособия по рождению и уходу за ребенком положены неработающим женщинам.

"Неработающие женщины имеют право на единовременную выплату по рождению ребенка , а также на пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет". НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Единовременное государственное пособие в связи с рождением ребенка (для всех женщин)

Данное пособие выплачивается всем родившим женщинам: как работающим, так и не работающим, из государственного бюджета.

Размер пособия на рождение ребенка фиксированный и, соответственно, составит: на первого, второго и третьего ребенка – 38 МРП (140 296 тенге);

на четвертого и более детей – 63 МРП (232 596 тенге).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком по достижении им 1,5 лет (для неработающих женщин)

Назначается неработающим женщинам и мужчинам, осуществляющим уход за ребенком и не являющимся участниками системы обязательного социального страхования.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком по достижении им 1,5 лет для неработающих женщин и мужчин зафиксирован и составляет: на первого ребенка – 5,76 МРП (21 265,92 тенге);

на второго ребенка – 6,81 МРП (25 142,52 тенге);

на третьего ребенка – 7,85 МРП (28 982,2 тенге);

на четвертого и более – 8,90 МРП (32 858,8 тенге).

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Напомним, в 2024 году размер МРП составляет 3692 тенге.