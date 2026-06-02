Общество

На какую помощь могут рассчитывать безработные в Казахстане

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 17:37 Фото: freepik
Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 2 июня 2026 года объяснил планы по сокращению сроков выплаты пособий по безработице в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Выплаты пособий по безработице хотят сократить в Казахстане с 6 до 4 месяцев. Журналисты поинтересовались, насколько это справедливо.

"У нас до пандемии было четыре месяца, то есть мы возвращаем (старую норму – Прим. ред.). На электронной бирже труда в месяц размещают 117 тыс. вакансий. Поэтому находиться долго на сроках безработицы нет смысла – и мы хотим этот механизм не просто сократить, мы в течение этого периода этому гражданину по его профессии будем предоставлять ряд предложений", – сказал в ответ Аскарбек Ертаев.

Лето для одних – время отпусков, а для других возможность заработать приличную сумму. С началом сезона в Казахстане резко растет спрос на временных сотрудников – от официантов и курьеров до механизаторов и инструкторов. Где сейчас готовы платить больше всего, можно прочитать здесь.

