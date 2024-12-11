Стали известны результаты проекта "Тараз – безопасный город"

В Таразе под председательством прокурора области Нургалыма Абдирова заслушаны результаты проекта "Тараз – безопасный город".

Проект, стартовавший по инициативе прокуратуры в 2020 году, продемонстрировал свою эффективность и стал важным инструментом в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности.

"Криминогенная ситуация в областном центре значительно улучшилась", – отметил Нургалым Абдиров.

За последние пять лет число преступлений снизилось на 45,5%, что подтверждает успешность предпринимаемых мер (2020 г. – 3576, 2021 г. – 3171, 2022 г. – 3085, 2023 г. – 2476, 2024 г. – 2077).

Фото: gov.kz

В эту работу вовлечены депутаты маслихата, определившие индикаторы замера правопорядка, общественные организации, содействовавшие решению актуальных проблем.

Так, рабочие группы провели опрос среди 30 тысяч учащихся, по результатам которых 257 учеников поставлены на профилактический учет, с ними проводится адресная профилактика.

Одним из значимых шагов стало внедрение Telegram-бота "NarcoShekteuTaraz", с помощью которого заблокировано свыше 3 тысяч наркосайтов и уничтожено более 500 граффити.

Также заработал механизм лечения людей от алкоголизма, что позволило направить на лечение 175 человек без необходимости обращения их родственников в медицинские учреждения.

Фото: gov.kz

Для обеспечения безопасности в районе многоэтажных домов было установлено около 200 камер видеонаблюдения и освещены 8 улиц. Выявлено 6 опасных зон, угрожающих жизни людей, и предусмотрено финансирование на их ограждение.

"Родители активно вовлечены в процесс воспитания своих детей", – подчеркнул прокурор области.

Благодаря проекту "Типовые правила проведения родительских собраний по воспитанию несовершеннолетних" участие родителей в собраниях достигло 97%.

Важным шагом стал пересмотр деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, что способствовало укреплению взаимодействия с уполномоченными органами.

С момента внедрения механизма в орбиту комиссии попадают все материалы, требующие вмешательства. Уже сегодня комиссией для реагирования передано 52 материала соответствующим органам.

В результате обсуждений участники, депутаты и представители общественности, учитывая эффективность комплексных мер, заявили о продолжении проекта с обновлением индикаторов.