Прокурора сменили в Таразе
Фото: прокуратура Жамбылской области
В городе Таразе назначен новый прокурор, сообщает Zakon.kz.
Им стал Марат Естаев.
"Приказом генерального прокурора советник юстиции Естаев Марат Муратханович назначен прокурором города Тараза Жамбылской области. Ранее он занимал должность прокурора Жамбылского района Жамбылской области", – говорится в сообщении.
Экс-прокурор Тараза Нуржан Боранбаев назначен на должность заместителя прокурора Мангистауской области.
В феврале 2026 года стало известно о назначении Ерлана Утегенова заместителем генерального прокурора РК.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript